ОФИЦИАЛЬНО. Роналду с тренером. Аль-Наср назвал нового наставника

70-летний португальский наставник Жорже Жезуш подписал однолетний контракт с «Аль-Насром».

Об этом сообщили на официальном сайте клуба.

Жезуш работал в Саудовской Аравии с командой «Аль-Хиляль», которую покинул в июне 2025 года.

В прошлом сезоне «Аль-Хиляль» под руководством Жезуша занял в чемпионате второе место.

В «Аль-Насри» португалец сменил итальянского специалиста Стефано Пиоли, который был уволен после неутешительных результатов команды.

Ранее стало известно, что Жорже Жезуш планирует поберечь лидера команды Криштиану Роналду для важных матчей.