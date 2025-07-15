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Саудовская Аравия
15 июля 2025, 05:47 | Обновлено 15 июля 2025, 06:01
560
0

ОФИЦИАЛЬНО. Роналду с тренером. Аль-Наср назвал нового наставника

Жорже Жезуш подписал контракт с клубом на один год

15 июля 2025, 05:47 | Обновлено 15 июля 2025, 06:01
560
0
ОФИЦИАЛЬНО. Роналду с тренером. Аль-Наср назвал нового наставника
Getty Images/Global Images Ukraine

70-летний португальский наставник Жорже Жезуш подписал однолетний контракт с «Аль-Насром».

Об этом сообщили на официальном сайте клуба.

Жезуш работал в Саудовской Аравии с командой «Аль-Хиляль», которую покинул в июне 2025 года.

В прошлом сезоне «Аль-Хиляль» под руководством Жезуша занял в чемпионате второе место.

В «Аль-Насри» португалец сменил итальянского специалиста Стефано Пиоли, который был уволен после неутешительных результатов команды.

Ранее стало известно, что Жорже Жезуш планирует поберечь лидера команды Криштиану Роналду для важных матчей.

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Александр Сильченко Источник: ФК Аль-Наср
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