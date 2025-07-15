ОФИЦИАЛЬНО. Роналду с тренером. Аль-Наср назвал нового наставника
Жорже Жезуш подписал контракт с клубом на один год
70-летний португальский наставник Жорже Жезуш подписал однолетний контракт с «Аль-Насром».
Об этом сообщили на официальном сайте клуба.
Жезуш работал в Саудовской Аравии с командой «Аль-Хиляль», которую покинул в июне 2025 года.
В прошлом сезоне «Аль-Хиляль» под руководством Жезуша занял в чемпионате второе место.
В «Аль-Насри» португалец сменил итальянского специалиста Стефано Пиоли, который был уволен после неутешительных результатов команды.
Ранее стало известно, что Жорже Жезуш планирует поберечь лидера команды Криштиану Роналду для важных матчей.
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