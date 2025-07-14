Луис Энрике выбрал среди игроков ПСЖ виновного в позоре в финале КЧМ

13 июля в 22:00 прошел финальный матч клубного чемпионата мира 2025.

Английский Челси и французский ПСЖ играли на арене Мет-Лайф Стедиум в Ист-Резерфорде. Игра закончилась со счетом 3:0 в пользу Челси.

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По информации испанского издания Fichajes.net, главный тренер парижан Луис Энрике считает виновным в поражении бразильского центрального защитника Лукаса Бералдо.

Тренер настолько разочаровался в игре центрального защитника, что обратился к руководству клуба с просьбой продать бразильца.

В сезоне 2024/25 Лукас Бералдо провел 38 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.