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  4. Луис Энрике выбрал среди игроков ПСЖ виновного в позоре в финале КЧМ
Клубный чемпионат мира
14 июля 2025, 13:02 |
2962
0

Луис Энрике выбрал среди игроков ПСЖ виновного в позоре в финале КЧМ

Главный тренер парижан остался недоволен игрой Лукаса Бералдо против Челси

14 июля 2025, 13:02 |
2962
0
Луис Энрике выбрал среди игроков ПСЖ виновного в позоре в финале КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

13 июля в 22:00 прошел финальный матч клубного чемпионата мира 2025.

Английский Челси и французский ПСЖ играли на арене Мет-Лайф Стедиум в Ист-Резерфорде. Игра закончилась со счетом 3:0 в пользу Челси.

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По информации испанского издания Fichajes.net, главный тренер парижан Луис Энрике считает виновным в поражении бразильского центрального защитника Лукаса Бералдо.

Тренер настолько разочаровался в игре центрального защитника, что обратился к руководству клуба с просьбой продать бразильца.

В сезоне 2024/25 Лукас Бералдо провел 38 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

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Лукас Бералдо Луис Энрике клубный чемпионат мира по футболу ПСЖ Челси Челси - ПСЖ
Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
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