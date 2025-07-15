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Украина. Премьер лига
15 июля 2025, 10:09 | Обновлено 15 июля 2025, 10:12
122
0

Валерий Бондарь сказал, в чем разница между Тураном и Пушичем

В этом вопросе защитник «Шахтера» отметил несколько важных моментов

15 июля 2025, 10:09 | Обновлено 15 июля 2025, 10:12
122
0
Валерий Бондарь сказал, в чем разница между Тураном и Пушичем
ФК Шахтер. Арда Туран

После неудачного прошлого чемпионата, в котором «Шахтер» занял третье место, команду возглавил новый главный тренер, турецкий специалист Арда Туран. Отличие между ним и предыдущим наставником Марино Пушичем в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua рассказал защитник «горняков» Валерий Бондарь.

– Все тренера, с которыми я работал и работаю в «Шахтере», имеют хорошие человеческие качества, – сказал защитник. – Тот же Арда Туран внимательно выслушивает наши вопросы или какие-то пожелания.

А что касается непосредственно вашего вопроса, то есть отличие в том, как нужно атаковать и как обороняться. Это должен быть компактный блок, который всегда двигается. Это больше не про один в один, а про зоны, как их правильно перекрывать и как перемещаться. Есть в арсенале тренера и интересные моменты, когда нужно проявлять агрессию при потере мяча. Как я уже сказал, при нынешнем тренере добавилось много физической работы, бега, как с мячом, так и без мяча.

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Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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