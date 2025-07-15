Модрич в Серии А, провал Украины на Евробаскете U-20, предложение Судакову

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 14 июля.

1А. О ПСЖ можно забыть. Борнмут принял важное решение о будущем Забарного

Английский клуб готов отпустить украинского защитника, но только в «Ньюкасл»

1В. Ливерпуль нацелился на трансфер лучшего игрока сборной Украины

Илья Забарный может перейти в гранд АПЛ

2. ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Реала Лука Модрич выбрал себе новый клуб

Хорват продолжит карьеру в «Милане»

3А. Провалили старт. Сборная Украины провела матч Евробаскета U-20

Команда без шансов проиграла Италии

3В. Определился соперник сборной Украины в плей-офф Евробаскета U-20

Команда сыграет против Сербии

4А. ОФИЦИАЛЬНО. Барселона подписала конкурента для Ямаля за смешные деньги

Руни Барджи принес «Копенгагену» 2 миллиона евро

4В. ОФИЦИАЛЬНО. Реал подписал новичка. Это снова защитник

Каррерас вернулся в мадридскую команду

5А. Далеко не 40 млн. Известно, сколько Наполи предложил за Судакова

Украинский клуб на такие условия не согласен

5В. Торино предложил 10 млн евро за форварда Шахтера, есть и другие претенденты

Эгиналду может продолжить карьеру в итальянской Серии А

6. Летние сборы клубов УПЛ 2025: расписание и результаты контрольных матчей

Sport.ua следит за учебно-тренировочными сборами команд Украинской Премьер-лиги

7. Шакур разобрался с Сепедой. Когда, как не сейчас, ждать бой с Джервонтой?

Осталось Дэвису победить

8. Рекордная продажа «Лейкерс»: что происходит в самом популярном клубе НБА?

Рассказываем о больших переменах в большом клубе

9. Клубный чемпионат мира-2025. Десять быстрых выводов

Новое детище ФИФА официально завершилось. Пора подвести первые итоги

10. Лига наций-2025: все четвертьфиналисты, неудачник и перспективы украинок

Женские волейбольные сборные завершили групповой турнир