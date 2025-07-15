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15 июля 2025, 07:00 | Обновлено 15 июля 2025, 07:02
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0

Модрич в Серии А, провал Украины на Евробаскете U-20, предложение Судакову

Главные новости за 14 июля на Sport.ua

15 июля 2025, 07:00 | Обновлено 15 июля 2025, 07:02
95
0
Модрич в Серии А, провал Украины на Евробаскете U-20, предложение Судакову
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 14 июля.

1А. О ПСЖ можно забыть. Борнмут принял важное решение о будущем Забарного
Английский клуб готов отпустить украинского защитника, но только в «Ньюкасл»

1В. Ливерпуль нацелился на трансфер лучшего игрока сборной Украины
Илья Забарный может перейти в гранд АПЛ

2. ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Реала Лука Модрич выбрал себе новый клуб
Хорват продолжит карьеру в «Милане»

3А. Провалили старт. Сборная Украины провела матч Евробаскета U-20
Команда без шансов проиграла Италии

3В. Определился соперник сборной Украины в плей-офф Евробаскета U-20
Команда сыграет против Сербии

4А. ОФИЦИАЛЬНО. Барселона подписала конкурента для Ямаля за смешные деньги
Руни Барджи принес «Копенгагену» 2 миллиона евро

4В. ОФИЦИАЛЬНО. Реал подписал новичка. Это снова защитник
Каррерас вернулся в мадридскую команду

5А. Далеко не 40 млн. Известно, сколько Наполи предложил за Судакова
Украинский клуб на такие условия не согласен

5В. Торино предложил 10 млн евро за форварда Шахтера, есть и другие претенденты
Эгиналду может продолжить карьеру в итальянской Серии А

6. Летние сборы клубов УПЛ 2025: расписание и результаты контрольных матчей
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7. Шакур разобрался с Сепедой. Когда, как не сейчас, ждать бой с Джервонтой?
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8. Рекордная продажа «Лейкерс»: что происходит в самом популярном клубе НБА?
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9. Клубный чемпионат мира-2025. Десять быстрых выводов
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главные новости
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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