Модрич в Серии А, провал Украины на Евробаскете U-20, предложение Судакову
Главные новости за 14 июля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 14 июля.
1А. О ПСЖ можно забыть. Борнмут принял важное решение о будущем Забарного
Английский клуб готов отпустить украинского защитника, но только в «Ньюкасл»
1В. Ливерпуль нацелился на трансфер лучшего игрока сборной Украины
Илья Забарный может перейти в гранд АПЛ
2. ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Реала Лука Модрич выбрал себе новый клуб
Хорват продолжит карьеру в «Милане»
3А. Провалили старт. Сборная Украины провела матч Евробаскета U-20
Команда без шансов проиграла Италии
3В. Определился соперник сборной Украины в плей-офф Евробаскета U-20
Команда сыграет против Сербии
4А. ОФИЦИАЛЬНО. Барселона подписала конкурента для Ямаля за смешные деньги
Руни Барджи принес «Копенгагену» 2 миллиона евро
4В. ОФИЦИАЛЬНО. Реал подписал новичка. Это снова защитник
Каррерас вернулся в мадридскую команду
5А. Далеко не 40 млн. Известно, сколько Наполи предложил за Судакова
Украинский клуб на такие условия не согласен
5В. Торино предложил 10 млн евро за форварда Шахтера, есть и другие претенденты
Эгиналду может продолжить карьеру в итальянской Серии А
6. Летние сборы клубов УПЛ 2025: расписание и результаты контрольных матчей
Sport.ua следит за учебно-тренировочными сборами команд Украинской Премьер-лиги
7. Шакур разобрался с Сепедой. Когда, как не сейчас, ждать бой с Джервонтой?
Осталось Дэвису победить
8. Рекордная продажа «Лейкерс»: что происходит в самом популярном клубе НБА?
Рассказываем о больших переменах в большом клубе
9. Клубный чемпионат мира-2025. Десять быстрых выводов
Новое детище ФИФА официально завершилось. Пора подвести первые итоги
10. Лига наций-2025: все четвертьфиналисты, неудачник и перспективы украинок
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