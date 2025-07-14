Клубный чемпионат мира-2025. Десять быстрых выводов

Интрига была или нет? С одной стороны, турнир нельзя назвать неинтересным, ведь сенсации действительно были. «Порту» не вышел из группы, уступив «Интер Майами»; «ПСЖ» проиграл «Ботафого», а «Челси» – «Фламенго»; «Интер» вылетел от «Флуминенсе», а «Манчестер Сити» – от «Аль-Хилаля». Да и в финале мало кто ждал сухого поражения парижан. С другой стороны, трофей прогнозировано достался европейцам, а конкуренцию, в общем-то, им составили только бразильские клубы, что тоже было ожидаемо.

Посмотреть весь турнир нереально, и вряд ли хватит желания. Для европейцев часть матчей проходила ночью, что было серьезным препятствием. Но не единственным. Для подавляющего большинства европейских болельщиков встречи наших континентальных команд с представителями коллективов из других уголков мира, особенно если эти команды не являются топ-соперниками – практически не вызывали интереса. Найдутся ли вообще люди, которые посмотрели абсолютно все матчи?

Зрительский интерес хромает. Ни полуфиналы, ни финал на «МэтЛайф Стедиум» не собрали аншлаг. Что тогда говорить о поединках группы «А», где матчи с участием «Порту», «Палмейраса» и «Аль-Ахли» не собирали даже половину нью-йоркской арены, вмещающей 82,500 зрителей. Рекорд как раз состоялся на финале – 81,118 болельщиков. Официальных данных о количестве ТВ-просмотров нет, но что-то подсказывает, что цифры там тоже совсем не космические.

Даже погода против. Либо невероятная жара, либо матчи останавливались из-за молнии. Американцы, очевидно, не могут повлиять на метеорологические условия, однако, возможно, небеса дают недвусмысленный намек ФИФА.

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«Это неподходящее место для проведения такого соревнования. Если они уже приостанавливают шесть, семь, восемь игр, вероятно, что-то работает не так», – выражал недовольство наставник «Челси» Энцо Мареска.

Уставшие и не очень мотивированные игроки. Если провести честный анонимный опрос среди футболистов-участников клубного ЧМ по поводу их желания выступать на таком турнире, скорее всего, подавляющее большинство откровенно признается, что лучше бы выбрали отпуск и отдых. Последствия турнира мы увидим позже, в виде травм и перегрузки мышц игроков по ходу следующего сезона, а как следствие – спада результатов. Возможно, в футболе стоило бы перенять практику регби, где World Rugby (аналог ФИФА) настоятельно рекомендует (т.е. почти как правило) не проводить спортсменам более 30 матчей за сезон. Но ФИФА важнее деньги, чем здоровье футболистов.

«Все дело в игре, а не в окружающих событиях, и именно поэтому клубный Чемпионат Мира – самая плохая идея, когда-либо реализуемая в футболе. За участие платят сумасшедшие деньги, но она доступна не всем клубам, – отмечал экс-наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп.

«Возможно, в ноябре, декабре или январе нас ждет катастрофа. Мы измотаны, а клубный Чемпионат Мира нас разрушил. Такое произошло впервые в жизни. Посмотрим, когда вернемся», – жаловался наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.

Газоны не обладают нужным качеством. Для тех, кто давно следит за футболом, с первого взгляда становится ясно, что покрытие американских полей отличается от того, что мы привыкли видеть.

Луис Энрике, главный тренер «ПСЖ»: «Не могу представить себе площадку НБА, полную дыр. Мяч отскакивает почти так же, если он прыгает, словно кролик».

Джуд Беллингем, полузащитник «Реала»: «Поля здесь далеко не в самом лучшем состоянии. Мяч прилипает к газону и почти не отскакивает. Надеюсь, кто-то учтет это перед чемпионатом Мира в следующем году».

Отбор требует изменений. Как попавшие на КЧС «Порту», «Бенфика» и «Зальцбург» могут быть лучше «Барселоны», «Ливерпуля», «Арсенала» или «Наполи», которые туда не попали? Это до сих пор непонятно. Формат квалификации на турнир точно должен быть реформирован.

Клубный ЧМ открыл новые звезды и не дал забыть старых. Весь мир мог увидеть своими глазами Гонсало Гарсию, который действительно поразил и уже получил более десяти предложений от других клубов. Отпустит ли его «Реал Мадрид» – большой вопрос. Интересно было наблюдать за Эстевао и Мастантуоно, переезжающими в «Челси» и «Реал» соответственно. Неплохо проявил себя колумбиец Ричард Риос, дважды попадавший в команду недели турнира. Возможно, полузащитник «Палмейраса» пойдет на повышение. За «Баварию» дебютировал 17-летний Карл Леннарт.

Вместе с этим о себе вновь напомнили Серхио Рамос, Тьяго Силва, Эдинсон Кавани, Луис Суарес, Маркос Акунья, известный по выступлениям за «Шахтер» Марлон и плеяда игроков «Аль-Хилаля» (Кулибали, Лоди, Канселу, Боно, Невеш).

Коммерческий успех. Финансово клубный ЧМ получился удачным. «Челси» и «Реал» заработали более 100 млн долларов. «Аль-Хилаль», «Монтеррей», «Интер Майами» – более 20 млн. Африканские, японские и корейские клубы – около 10 млн. Даже новозеландский «Окленд» – до 6 млн, что больше годового бюджета команды.

Getty Images/Global Images Ukraine. Джанни Инфантино и Дональд Трамп

Джанни Инфантино, президент ФИФА: «Мы слышали, что в финансовом отношении это не сработает, что никто не заинтересован, но я могу сказать, что мы получили почти 2,1 миллиарда долларов дохода за 63 матча. Это составляет в среднем 33 миллиона долларов США за матч – ни один другой клубный турнир в мире не может сравниться с этим. Это уже самое успешное клубное соревнование в мире».

Идея имеет право на жизнь. Несмотря на все «но», Клубный чемпионат мира смотрели и обсуждали, а болельщики покупали билеты и добирались в США из других стран. Клубы приехали сильнейшими составами, а главные фавориты подтверждали свои реноме. У турнира действительно много проблем, однако коммерчески он получился успешным, а футбольная фан-база не обделила его вниманием. Захочется ли увидеть такой турнир снова – вопрос риторический, ответ на который мы узнаем через четыре года.

Игорь ЯВКИН