Ливерпуль нацелился на трансфер лучшего игрока сборной Украины

22-летний украинский центрбек Илья Забарный заинтересовал ряд топовых команд мира.

По информации источника, на фоне проблемных переговоров с «ПСЖ», чемпион АПЛ «Ливерпуль» рассматривает возможность покупки Ильи Забарного. Интересно, что центрбек «красных» Ибраима Конате изъявил желание перейти в «Реал», что может ускорить покупку Забарного.

УАФ признала Забарного лучшим футболистом сборной Украины в 2024 году.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне и сделал один ассист. Ранее Сабо назвал два клуба, куда может перейти Забарный.