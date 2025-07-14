Ливерпуль нацелился на трансфер лучшего игрока сборной Украины
Илья Забарный может перейти в гранд АПЛ
22-летний украинский центрбек Илья Забарный заинтересовал ряд топовых команд мира.
По информации источника, на фоне проблемных переговоров с «ПСЖ», чемпион АПЛ «Ливерпуль» рассматривает возможность покупки Ильи Забарного. Интересно, что центрбек «красных» Ибраима Конате изъявил желание перейти в «Реал», что может ускорить покупку Забарного.
УАФ признала Забарного лучшим футболистом сборной Украины в 2024 году.
В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне и сделал один ассист. Ранее Сабо назвал два клуба, куда может перейти Забарный.
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