ОФИЦИАЛЬНО. Барселона подписала конкурента для Ямаля за смешные деньги

Каталонская «Барселона» официально объявила о подписании шведского правого вингера датского «Копенгагена» Руни Барджи.

Отмечается, что 21-летний футболист подписал с клубом контракт, который будет действовать в течение 4 следующих сезонов.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 2 миллиона евро + бонусы. Также «Копенгаген» получит определенный процент от следующей продажи игрока.

В сезоне 2024/25 Руни Барджи из-за травмы крестообразных связок провел только 6 матчей на клубном уровне, не отличившись результативными действиями. В кампании 2023/24 в его активе было 11 голов в 37 матчах, в том числе забитый мяч в ворота «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что Ламин Ямаль недоволен подписанием Руни Барджи.