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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Реал подписал новичка. Это снова защитник
Испания
14 июля 2025, 21:01 |
1585
1

ОФИЦИАЛЬНО. Реал подписал новичка. Это снова защитник

Каррерас вернулся в мадридскую команду

14 июля 2025, 21:01 |
1585
1
ОФИЦИАЛЬНО. Реал подписал новичка. Это снова защитник
ФК Реал. Альваро Каррерас

Реал объявил о подписании контракта с левым защитником Бенфики Альваро Каррерасом, который получил контракт до лета 2031 года.

Трансфер оценивается в 45-50 миллионов евро. Интересно, что испанец стал третьим новичком-защитником Реала этим летом – ранее клуб подписал Дина Хейсена и Трента Александера-Арнольда.

22-летний Каррерас в минувшем сезоне провел 54 матча, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.

Альваро является воспитанником академии Реала, где выступал с 2017 по 2020 годы.

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Иван Зинченко Источник: ФК Реал Мадрид
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ivankondrat96
Враховуючи скільки понапривозили у цьому сезоні, це і не дивно)
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