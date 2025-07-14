ОФИЦИАЛЬНО. Реал подписал новичка. Это снова защитник

Реал объявил о подписании контракта с левым защитником Бенфики Альваро Каррерасом, который получил контракт до лета 2031 года.

Трансфер оценивается в 45-50 миллионов евро. Интересно, что испанец стал третьим новичком-защитником Реала этим летом – ранее клуб подписал Дина Хейсена и Трента Александера-Арнольда.

22-летний Каррерас в минувшем сезоне провел 54 матча, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.

Альваро является воспитанником академии Реала, где выступал с 2017 по 2020 годы.