ОФИЦИАЛЬНО. Реал подписал новичка. Это снова защитник
Каррерас вернулся в мадридскую команду
Реал объявил о подписании контракта с левым защитником Бенфики Альваро Каррерасом, который получил контракт до лета 2031 года.
Трансфер оценивается в 45-50 миллионов евро. Интересно, что испанец стал третьим новичком-защитником Реала этим летом – ранее клуб подписал Дина Хейсена и Трента Александера-Арнольда.
22-летний Каррерас в минувшем сезоне провел 54 матча, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.
Альваро является воспитанником академии Реала, где выступал с 2017 по 2020 годы.
Official Announcement: Carreras.#RealMadrid | #WelcomeCarreras— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) July 14, 2025
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