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  4. Вернется в МЮ? Известно условие, при котором Челси должен выкупить Санчо
Англия
31 августа 2024, 12:17 |
146
0

Вернется в МЮ? Известно условие, при котором Челси должен выкупить Санчо

Трансфер станет полноценным, только если «синие» завершат сезон в топ-14

31 августа 2024, 12:17 |
146
0
Вернется в МЮ? Известно условие, при котором Челси должен выкупить Санчо
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейдон Санчо

Английский вингер Джейдон Санчо, лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед» подписали все документы по арендному переходу игрока, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что после завершения аренды 24-летнего футболиста «синие» будут обязаны выкупить его контракт, но появились новые подробности.

По информации Фабрицио Романо, опция выкупа в соглашении между клубами станет обязательной, только если «Челси» завершит сезон 2024/25 в топ-14 в турнирной таблице АПЛ.

Называется и сумма возможного выкупа – 20 миллионов фунтов стерлингов и еще около 5 миллионов в виде бонусов.

Во второй половине сезона 2023/24 Джейдон Санчо на правах аренды провел 21 матч за дортмундскую «Боруссию», отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.

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Романо: Челси арендует Джейдона Санчо у Ман Юнайтед
Манчестер Юнайтед трансферы аренда игрока Джейдон Санчо Челси трансферы АПЛ Фабрицио Романо
Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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