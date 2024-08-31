Вернется в МЮ? Известно условие, при котором Челси должен выкупить Санчо
Трансфер станет полноценным, только если «синие» завершат сезон в топ-14
Английский вингер Джейдон Санчо, лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед» подписали все документы по арендному переходу игрока, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
Ранее сообщалось, что после завершения аренды 24-летнего футболиста «синие» будут обязаны выкупить его контракт, но появились новые подробности.
По информации Фабрицио Романо, опция выкупа в соглашении между клубами станет обязательной, только если «Челси» завершит сезон 2024/25 в топ-14 в турнирной таблице АПЛ.
Называется и сумма возможного выкупа – 20 миллионов фунтов стерлингов и еще около 5 миллионов в виде бонусов.
Во второй половине сезона 2023/24 Джейдон Санчо на правах аренды провел 21 матч за дортмундскую «Боруссию», отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.
🚨🔵 Jadon Sancho, Chelsea and Man Utd signed all docs in time as deal is 100% done.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2024
Loan with obligation to buy guaranteed, formally if #CFC will finish among first 14 position in PL table.
Fee starts from £20m guaranteed up to £25m in add-ons based on performances. pic.twitter.com/hlV4lhRKKo
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