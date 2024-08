Вернется в МЮ? Известно условие, при котором Челси должен выкупить Санчо

Английский вингер Джейдон Санчо, лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед» подписали все документы по арендному переходу игрока, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что после завершения аренды 24-летнего футболиста «синие» будут обязаны выкупить его контракт, но появились новые подробности.

По информации Фабрицио Романо, опция выкупа в соглашении между клубами станет обязательной, только если «Челси» завершит сезон 2024/25 в топ-14 в турнирной таблице АПЛ.

Называется и сумма возможного выкупа – 20 миллионов фунтов стерлингов и еще около 5 миллионов в виде бонусов.

Во второй половине сезона 2023/24 Джейдон Санчо на правах аренды провел 21 матч за дортмундскую «Боруссию», отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.

