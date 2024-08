ОФИЦИАЛЬНО. Челси сплавил травмированного форварда в аренду клубу АПЛ

22-летний албанский форвард лондонского Челси Армандо Бройя официально перешел на правах аренды в Эвертон.

Соглашение рассчитано до конца сезона 2024/25. В контракте прописана опция выкупа игрока.

Сейчас Бройя не может играть из-за травмы ноги. Медицинский штаб ирисок займется работой над восстановлением футболиста.

В прошлом сезоне Армандо выступал в АПЛ не только за Челси, но и за Фулхэм. На его счету 21 матч в чемпионате, один гол и одна голевая передача.

Ранее также стало известно о том, что Челси отдал Арсеналу в аренду Рахима Стерлинга.

We are pleased to announce Armando Broja has joined the Club on a season-long loan, with an option to make the move permanent next summer ✍️