Рахим Стерлинг в ближайшее время может перейти в Арсенал

Именитый вингер «Челси» Рахим Стерлинг и лондонский «Арсенал» согласовали условия перехода нападающего к канонирам, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

В настоящее время переговоры с «Челси» продолжаются.

Ранее сообщалось, что аристократы сами предложили канонирам вингера.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 29-летнего нападающего в 35 миллионов евро. Зарплата Стерлинга в «Челси» составляет 386 тысяч евро в неделю.

В сезоне 2023/24 английский вингер провел за пенсионеров в АПЛ 31 матч, в которых забил 8 голов и отдал 4 голевых передачи.

🔴⚪️🤝🏻 Raheem Sterling and Arsenal, agreement between player and #AFC in case club decides to get it done.



Raheem wants the move.



Negotiations ongoing between clubs with Chelsea open to finding solutions. pic.twitter.com/Flq5eRwhLG