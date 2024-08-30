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Англия
30 августа 2024, 22:58 | Обновлено 30 августа 2024, 23:29
312
0

Рахим Стерлинг в ближайшее время может перейти в Арсенал

Переговоры с Челси до сих пор продолжаются

30 августа 2024, 22:58 | Обновлено 30 августа 2024, 23:29
312
0
Рахим Стерлинг в ближайшее время может перейти в Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine. Рахим Стерлинг

Именитый вингер «Челси» Рахим Стерлинг и лондонский «Арсенал» согласовали условия перехода нападающего к канонирам, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

В настоящее время переговоры с «Челси» продолжаются.

Ранее сообщалось, что аристократы сами предложили канонирам вингера.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 29-летнего нападающего в 35 миллионов евро. Зарплата Стерлинга в «Челси» составляет 386 тысяч евро в неделю.

В сезоне 2023/24 английский вингер провел за пенсионеров в АПЛ 31 матч, в которых забил 8 голов и отдал 4 голевых передачи.

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Рахим Стерлинг Челси Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ Фабрицио Романо
Іван Распутін Источник: Фабрицио Романо
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