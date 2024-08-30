Англия30 августа 2024, 11:40 | Обновлено 30 августа 2024, 11:45
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Арсенал получил от Челси предложение забрать звездного вингера
«Пенсионеры» не знаю, что делать со Стерлингом
30 августа 2024, 11:40 | Обновлено 30 августа 2024, 11:45
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Лондонский Арсенал получил от земляков из Челси предложение о трансфере английского атакующего полузащитника Рахима Стерлинга.
Условия предложения «пенсионеров» не разглашаются.
Вероятнее всего, речь не идет о полноценном трансфере 29-летнего игрока сборной Англии, а только об аренде.
У Челси есть цель в отношении Стерлинга – избавиться от его зарплаты в 325 тыс фунтов в неделю.
Ранее сообщалось, что Челси готов отпустить Рахима Стерлинга в Манчестер Юнайтед.
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А нах він Арсеналу потрібен, там склад агонь
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