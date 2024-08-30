Арсенал получил от Челси предложение забрать звездного вингера

Лондонский Арсенал получил от земляков из Челси предложение о трансфере английского атакующего полузащитника Рахима Стерлинга.

Условия предложения «пенсионеров» не разглашаются.

Вероятнее всего, речь не идет о полноценном трансфере 29-летнего игрока сборной Англии, а только об аренде.

У Челси есть цель в отношении Стерлинга – избавиться от его зарплаты в 325 тыс фунтов в неделю.

Ранее сообщалось, что Челси готов отпустить Рахима Стерлинга в Манчестер Юнайтед.