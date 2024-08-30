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Англия
30 августа 2024, 11:40 | Обновлено 30 августа 2024, 11:45
353
1

Арсенал получил от Челси предложение забрать звездного вингера

«Пенсионеры» не знаю, что делать со Стерлингом

30 августа 2024, 11:40 | Обновлено 30 августа 2024, 11:45
353
1
Арсенал получил от Челси предложение забрать звездного вингера
Getty Images/Global Images Ukraine. Рахим Стерлинг

Лондонский Арсенал получил от земляков из Челси предложение о трансфере английского атакующего полузащитника Рахима Стерлинга.

Условия предложения «пенсионеров» не разглашаются.

Вероятнее всего, речь не идет о полноценном трансфере 29-летнего игрока сборной Англии, а только об аренде.

У Челси есть цель в отношении Стерлинга – избавиться от его зарплаты в 325 тыс фунтов в неделю.

Ранее сообщалось, что Челси готов отпустить Рахима Стерлинга в Манчестер Юнайтед.

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Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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Перець
А нах він Арсеналу потрібен,  там склад агонь
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