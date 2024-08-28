Челси готов отпустить Стерлинга в МЮ и забрать Санчо

По информации британских СМИ, Манчестер Юнайтед и Челси ведут переговоры о трансферах своих вингеров: МЮ интересен Рахим Стерлинг, а Синим – Джейдон Санчо.

При этом клубы планируют не обмен, а отдельные трансферы.

Стерлинг после завершения предсезонной подготовки узнал, что наставник Энцо Мареска не рассчитывает на него, поэтому клуб хочет продать игрока.

Это же касается Санчо. Перед стартом сезона тренер МЮ Эрик тен Хаг помирился с хавбеком после конфликта и вернул в состав, однако Джейдону не находится места в команде.

Клубы обсуждают разные варианты переходов, в том числе аренды с правом выкупа.

Возможность подписать Санчо рассматривает Ювентус, который близок к продаже Федерико Кьезы.