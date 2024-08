Челси отпустит вратаря, который был основным в прошлом сезоне

Французский «Страсбург» вскоре подпишет сербского вратаря лондонского «Челси» Джордже Петровича, сообщает известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, клуб Лиги 1 арендует 24-летнего футболиста на 1 сезон, после чего он вернется в состав «синих».

В сезоне 2023/24 Джордже Петрович провел 31 матч на клубном уровне, пропустив 44 гола. В 7 поединках голкиперу удалось сохранить свои ворота «сухими».

Ранее «Челси» отпустил другого вратаря, Кепу Ариссабалагу, в аренду в «Борнмут».

🚨🔵 EXCLUSIVE: Chelsea goalkeeper Djordje Petrovic set to leave and join Strasbourg, here we go!



Understand Petrovic has agreed on new terms with Chelsea ahead of leaving to join Strasbourg.



It will be one year loan until June 2025 then back to #CFC.



Paperwork being prepared. pic.twitter.com/xSZiTQDxwW