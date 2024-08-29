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  4. Челси отпустит вратаря, который был основным в прошлом сезоне
Англия
29 августа 2024, 12:41 |
288
0

Челси отпустит вратаря, который был основным в прошлом сезоне

Джордже Петрович станет игроком «Страсбурга»

29 августа 2024, 12:41 |
288
0
Челси отпустит вратаря, который был основным в прошлом сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Джордже Петрович

Французский «Страсбург» вскоре подпишет сербского вратаря лондонского «Челси» Джордже Петровича, сообщает известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, клуб Лиги 1 арендует 24-летнего футболиста на 1 сезон, после чего он вернется в состав «синих».

В сезоне 2023/24 Джордже Петрович провел 31 матч на клубном уровне, пропустив 44 гола. В 7 поединках голкиперу удалось сохранить свои ворота «сухими».

Ранее «Челси» отпустил другого вратаря, Кепу Ариссабалагу, в аренду в «Борнмут».

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Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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