Челси отпустит вратаря, который был основным в прошлом сезоне

Французский «Страсбург» вскоре подпишет сербского вратаря лондонского «Челси» Джордже Петровича, сообщает известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, клуб Лиги 1 арендует 24-летнего футболиста на 1 сезон, после чего он вернется в состав «синих».

В сезоне 2023/24 Джордже Петрович провел 31 матч на клубном уровне, пропустив 44 гола. В 7 поединках голкиперу удалось сохранить свои ворота «сухими».

Ранее «Челси» отпустил другого вратаря, Кепу Ариссабалагу, в аренду в «Борнмут».