Челси отпустит вратаря, который был основным в прошлом сезоне
Джордже Петрович станет игроком «Страсбурга»
Французский «Страсбург» вскоре подпишет сербского вратаря лондонского «Челси» Джордже Петровича, сообщает известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, клуб Лиги 1 арендует 24-летнего футболиста на 1 сезон, после чего он вернется в состав «синих».
В сезоне 2023/24 Джордже Петрович провел 31 матч на клубном уровне, пропустив 44 гола. В 7 поединках голкиперу удалось сохранить свои ворота «сухими».
Ранее «Челси» отпустил другого вратаря, Кепу Ариссабалагу, в аренду в «Борнмут».
🚨🔵 EXCLUSIVE: Chelsea goalkeeper Djordje Petrovic set to leave and join Strasbourg, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2024
Understand Petrovic has agreed on new terms with Chelsea ahead of leaving to join Strasbourg.
It will be one year loan until June 2025 then back to #CFC.
Paperwork being prepared. pic.twitter.com/xSZiTQDxwW
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