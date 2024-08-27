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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Чемпионшипа подписал экс-звезду Шахтера
Чемпионшип
27 августа 2024, 20:12 |
838
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Чемпионшипа подписал экс-звезду Шахтера

Манор Соломон продолжит карьеру в «Лидсе»

27 августа 2024, 20:12 |
838
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Чемпионшипа подписал экс-звезду Шахтера
ФК Лидс. Манор Соломон

Клуб английского Чемпионшипа, «Лидс», официально сообщил о подписании 25-ленего вингера сборной Израиля Манора Соломона. Он будет играть за «Лидс» под 14-м номером.

Речь идет об аренде на сезон 2024/2025, права на экс-игрока донецкого «Шахтера» по-прежнему принадлежат «Тоттенхэму», контракт с которым действует до лета 2028 года. Право выкупа в соглашении не прописано.

В прошлом сезоне Соломон принял участие всего в шести матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах и отличился в них двумя ассистами. Трансферная стоимость вингера оценивается в 13 миллионов евро.

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Манор Соломон Лидс Тоттенхэм аренда игрока трансферы трансферы АПЛ
Олег Дидух Источник: ФК Лидс
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