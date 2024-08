ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Чемпионшипа подписал экс-звезду Шахтера

Клуб английского Чемпионшипа, «Лидс», официально сообщил о подписании 25-ленего вингера сборной Израиля Манора Соломона. Он будет играть за «Лидс» под 14-м номером.

Речь идет об аренде на сезон 2024/2025, права на экс-игрока донецкого «Шахтера» по-прежнему принадлежат «Тоттенхэму», контракт с которым действует до лета 2028 года. Право выкупа в соглашении не прописано.

В прошлом сезоне Соломон принял участие всего в шести матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах и отличился в них двумя ассистами. Трансферная стоимость вингера оценивается в 13 миллионов евро.

✍️ #LUFC is pleased to announce the arrival of Manor Solomon, on a season long loan from Premier League side Tottenham Hotspur