Второй дивизион. Стало известно, где продолжит карьеру экс-звезда Шахтера

Израильский вингер лондонского «Тоттенхэма» Манор Соломон перейдет в «Лидс», выступающий во втором дивизионе Англии. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 24 августа 25-летний футболист должен пройти медосмотр, чтобы завершить свой переход.

Журналист Пол О'Киф добавляет, что игрок присоединится к «павлинам» на правах сезонной аренды.

В сезоне 2023/24 Манор Соломон провел 6 матчей на клубном уровне, отметившись 2 голевыми передачами. Портал Tranfermarkt оценивает его стоимость в 13 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Манором Соломоном интересуется «Марсель».

🚨⚪️ Manor Solomon set for medical tests at Leeds United on Saturday.



He’s leaving Spurs after rejecting bid from Getafe as England has always been his priority.



Deal at final stages with #LUFC, as @pokeefe1 reports. pic.twitter.com/Fh7BMY6Fa9