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  4. Второй дивизион. Стало известно, где продолжит карьеру экс-звезда Шахтера
Англия
24 августа 2024, 11:27 |
81
0

Второй дивизион. Стало известно, где продолжит карьеру экс-звезда Шахтера

Манор Соломон перейдет из «Тоттенхэма» в «Лидс» на правах аренды

24 августа 2024, 11:27 |
81
0
Второй дивизион. Стало известно, где продолжит карьеру экс-звезда Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Манор Соломон

Израильский вингер лондонского «Тоттенхэма» Манор Соломон перейдет в «Лидс», выступающий во втором дивизионе Англии. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 24 августа 25-летний футболист должен пройти медосмотр, чтобы завершить свой переход.

Журналист Пол О'Киф добавляет, что игрок присоединится к «павлинам» на правах сезонной аренды.

В сезоне 2023/24 Манор Соломон провел 6 матчей на клубном уровне, отметившись 2 голевыми передачами. Портал Tranfermarkt оценивает его стоимость в 13 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Манором Соломоном интересуется «Марсель».

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Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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