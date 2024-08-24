Второй дивизион. Стало известно, где продолжит карьеру экс-звезда Шахтера

Израильский вингер лондонского «Тоттенхэма» Манор Соломон перейдет в «Лидс», выступающий во втором дивизионе Англии. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 24 августа 25-летний футболист должен пройти медосмотр, чтобы завершить свой переход.

Журналист Пол О'Киф добавляет, что игрок присоединится к «павлинам» на правах сезонной аренды.

В сезоне 2023/24 Манор Соломон провел 6 матчей на клубном уровне, отметившись 2 голевыми передачами. Портал Tranfermarkt оценивает его стоимость в 13 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Манором Соломоном интересуется «Марсель».