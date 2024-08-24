Второй дивизион. Стало известно, где продолжит карьеру экс-звезда Шахтера
Манор Соломон перейдет из «Тоттенхэма» в «Лидс» на правах аренды
Израильский вингер лондонского «Тоттенхэма» Манор Соломон перейдет в «Лидс», выступающий во втором дивизионе Англии. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, 24 августа 25-летний футболист должен пройти медосмотр, чтобы завершить свой переход.
Журналист Пол О'Киф добавляет, что игрок присоединится к «павлинам» на правах сезонной аренды.
В сезоне 2023/24 Манор Соломон провел 6 матчей на клубном уровне, отметившись 2 голевыми передачами. Портал Tranfermarkt оценивает его стоимость в 13 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Манором Соломоном интересуется «Марсель».
🚨⚪️ Manor Solomon set for medical tests at Leeds United on Saturday.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 23, 2024
He’s leaving Spurs after rejecting bid from Getafe as England has always been his priority.
Deal at final stages with #LUFC, as @pokeefe1 reports. pic.twitter.com/Fh7BMY6Fa9
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