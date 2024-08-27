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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико подписал вратаря. Это шестой летний новичок
Испания
27 августа 2024, 18:25 |
592
1

ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико подписал вратаря. Это шестой летний новичок

Муссо арендован у Аталанты

27 августа 2024, 18:25 |
592
1
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико подписал вратаря. Это шестой летний новичок
ФК Атлетико

«Атлетико» объявил об аренде до конца сезона с правом выкупа вратаря «Аталанты» Хуана Муссо. Игрок в минувшем сезоне провел 24 матча и должен стать резервистом Яна Облака.

Муссо стал шестым летним новичком мадридской команды.

Ранее «Атлетико» подписал Клемана Ленгле, Робена Ле Нормана, Конора Галлахера, Хулиана Альвареса и Александера Серлота.

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Хуан Муссо Атлетико Мадрид Аталанта трансферы трансферы Серии A трансферы Ла Лиги
Иван Зинченко Источник: ФК Атлетико Мадрид
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