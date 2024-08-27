Испания27 августа 2024, 18:25 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико подписал вратаря. Это шестой летний новичок
Муссо арендован у Аталанты
27 августа 2024, 18:25 |
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«Атлетико» объявил об аренде до конца сезона с правом выкупа вратаря «Аталанты» Хуана Муссо. Игрок в минувшем сезоне провел 24 матча и должен стать резервистом Яна Облака.
Муссо стал шестым летним новичком мадридской команды.
Ранее «Атлетико» подписал Клемана Ленгле, Робена Ле Нормана, Конора Галлахера, Хулиана Альвареса и Александера Серлота.
❤️🤍 Musso is already an Atleti player! pic.twitter.com/qp2k9mfYzs— Atlético de Madrid (@atletienglish) August 27, 2024
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