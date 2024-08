ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико подписал вратаря. Это шестой летний новичок

«Атлетико» объявил об аренде до конца сезона с правом выкупа вратаря «Аталанты» Хуана Муссо. Игрок в минувшем сезоне провел 24 матча и должен стать резервистом Яна Облака.

Муссо стал шестым летним новичком мадридской команды.

Ранее «Атлетико» подписал Клемана Ленгле, Робена Ле Нормана, Конора Галлахера, Хулиана Альвареса и Александера Серлота.

❤️🤍 Musso is already an Atleti player! pic.twitter.com/qp2k9mfYzs