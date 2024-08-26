Слот в ТВ-эфире потроллил легенду Ливерпуля. Экс-игрок отреагировал
Наставник «красных» пошутил над Джейми Каррагером
Между главным тренером «Ливерпуля» Арне Слотом и легендарным экс-игроком мерсисайдцев Джейми Каррагером после матча 2-го тура АПЛ с «Брентфордом» (2:0) возникла занимательная ситуация в телевизионном прямом эфире.
Каррагер, который, как известно, является аналитиком Sky Sports, в прямом эфире обсуждал игру «Ливерпуля», когда Слот подошел, чтобы дать флеш-интервью. В этот момент ведущая эфире Келли Кейтс сказала Каррагеру: «Я тебя не слушаю, здесь Арне Слот».
Слот тут же фразу журналистки подхватил: «Его вообще кто-нибудь слушает?»
В ответ легендарный экс-защитник «Ливерпуля» рассмеялся.
Ранее сообщалось, что Арне Слот установил рекорд «Ливерпуля» всех времен.
Arne Slot just putting me away on his Anfield debut!! #LIVBRE— Jamie Carragher (@Carra23) August 25, 2024
pic.twitter.com/9XtveR7Fn2
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