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Англия
26 августа 2024, 16:51 | Обновлено 26 августа 2024, 17:20
215
0

Слот в ТВ-эфире потроллил легенду Ливерпуля. Экс-игрок отреагировал

Наставник «красных» пошутил над Джейми Каррагером

26 августа 2024, 16:51 | Обновлено 26 августа 2024, 17:20
215
0
Слот в ТВ-эфире потроллил легенду Ливерпуля. Экс-игрок отреагировал
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Между главным тренером «Ливерпуля» Арне Слотом и легендарным экс-игроком мерсисайдцев Джейми Каррагером после матча 2-го тура АПЛ с «Брентфордом» (2:0) возникла занимательная ситуация в телевизионном прямом эфире.

Каррагер, который, как известно, является аналитиком Sky Sports, в прямом эфире обсуждал игру «Ливерпуля», когда Слот подошел, чтобы дать флеш-интервью. В этот момент ведущая эфире Келли Кейтс сказала Каррагеру: «Я тебя не слушаю, здесь Арне Слот».

Слот тут же фразу журналистки подхватил: «Его вообще кто-нибудь слушает?»

В ответ легендарный экс-защитник «Ливерпуля» рассмеялся.

Ранее сообщалось, что Арне Слот установил рекорд «Ливерпуля» всех времен.

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Арне Слот Джейми Каррагер чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Юрій Остроумов Источник: Goal.com
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