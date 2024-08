Слот в ТВ-эфире потроллил легенду Ливерпуля. Экс-игрок отреагировал

Между главным тренером «Ливерпуля» Арне Слотом и легендарным экс-игроком мерсисайдцев Джейми Каррагером после матча 2-го тура АПЛ с «Брентфордом» (2:0) возникла занимательная ситуация в телевизионном прямом эфире.

Каррагер, который, как известно, является аналитиком Sky Sports, в прямом эфире обсуждал игру «Ливерпуля», когда Слот подошел, чтобы дать флеш-интервью. В этот момент ведущая эфире Келли Кейтс сказала Каррагеру: «Я тебя не слушаю, здесь Арне Слот».

Слот тут же фразу журналистки подхватил: «Его вообще кто-нибудь слушает?»

В ответ легендарный экс-защитник «Ливерпуля» рассмеялся.

Ранее сообщалось, что Арне Слот установил рекорд «Ливерпуля» всех времен.

Arne Slot just putting me away on his Anfield debut!! #LIVBRE



pic.twitter.com/9XtveR7Fn2