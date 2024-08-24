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Лига конференций
24 августа 2024, 10:52 | Обновлено 24 августа 2024, 11:01
185
0

«Не знаешь, чего ожидать». Тренер Челси поделился мыслю о Мудрике

Энцо Мареска оценил выступление украинца против «Серветта»

24 августа 2024, 10:52 | Обновлено 24 августа 2024, 11:01
185
0
«Не знаешь, чего ожидать». Тренер Челси поделился мыслю о Мудрике
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска оценил выступление украинского вингера Михаила Мудрика против швейцарского «Серветта» (2:0) в первом матче плей-офф квалификации Лиги конференций 2024/25:

«Я думаю, что сегодня мы видели настоящего Мудрика. Он такой, и не только сегодня вечером, а с тех пор, как он присоединился к клубу. Когда у него мяч, ты не знаешь, что от него ожидать».

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Мудрик провел 31 матч за «Челси» в прошлом сезоне АПЛ. У 23-летнего украинца 5 голов и 2 результативные передачи.

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Серветт Энцо Мареска Михаил Мудрик Челси Лига конференций
Дмитро Вербинський Источник: X (Twitter)
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