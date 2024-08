«Не знаешь, чего ожидать». Тренер Челси поделился мыслю о Мудрике

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска оценил выступление украинского вингера Михаила Мудрика против швейцарского «Серветта» (2:0) в первом матче плей-офф квалификации Лиги конференций 2024/25:

«Я думаю, что сегодня мы видели настоящего Мудрика. Он такой, и не только сегодня вечером, а с тех пор, как он присоединился к клубу. Когда у него мяч, ты не знаешь, что от него ожидать».

Мудрик провел 31 матч за «Челси» в прошлом сезоне АПЛ. У 23-летнего украинца 5 голов и 2 результативные передачи.

