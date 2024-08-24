«Не знаешь, чего ожидать». Тренер Челси поделился мыслю о Мудрике
Энцо Мареска оценил выступление украинца против «Серветта»
Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска оценил выступление украинского вингера Михаила Мудрика против швейцарского «Серветта» (2:0) в первом матче плей-офф квалификации Лиги конференций 2024/25:
«Я думаю, что сегодня мы видели настоящего Мудрика. Он такой, и не только сегодня вечером, а с тех пор, как он присоединился к клубу. Когда у него мяч, ты не знаешь, что от него ожидать».
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Мудрик провел 31 матч за «Челси» в прошлом сезоне АПЛ. У 23-летнего украинца 5 голов и 2 результативные передачи.
Enzo Maresca on Mykhailo Mudryk’s performance against Servette:— Hayters TV (@HaytersTV) August 22, 2024
“I think this is Mudryk, not only tonight but since he joined the club.”
“When he has the ball, you don’t know if it’s one thing or another thing.” 👀
🔗 https://t.co/LKrRpcFePO pic.twitter.com/EIsrNA0cFH
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