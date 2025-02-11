Шахтер и Динамо. Обнародован предполагаемый посев в еврокубках 2025/26
Горняков поставили в 1-ю корзину ЛЕ, а киевлянам прогнозируют 3-ю корзину ЛЕ
Эксперты Football Rankings обновили предполагаемый посев для жеребьевки основного раунда еврокубков 2025/26.
Специалисты ожидают увидеть донецкий Шахтер в 1-й корзине основного раунда Лиги Европы 2025/26.
Аналитики прогнозируют киевскому Динамо место во 3-й корзине основного раунда Лиги Европы 2025/26.
А вот в основном этапе Лиги чемпионов 2025/26 и Лиги конференций 2025/26 эксперты не видят ни одного украинского клуба.
В основном раунде каждого еврокубкового турнира 2025/26 сыграют по 36 команд. Деления на группы не будет. Соперники во всех турах будут определены одной жеребьевкой по швейцарской системе перед стартом основного раунда. Перед этим 36 участников в Лиге чемпионов и Лиге Европы будут распределены на 4 корзины по 9 команд, в зависимости от клубного рейтинга. В Лиге конференций – 6 корзин по 6 команд.
По итогам жеребьевки каждый клуб проведет матчи против двух команд из каждой корзины (один матч – дома, другой – в гостях). В Лиге чемпионов и Лиги Европы будет сыграно 8 туров, а в Лиге конференций запланировано 6 игровых дней.
Лига чемпионов 2025/26. Прогнозируемые корзины посева
Лига Европы 2025/26. Прогнозируемые корзины посева
Лига конференций 2025/26. Прогнозируемые корзины посева
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