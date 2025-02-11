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Лига чемпионов
11 февраля 2025, 20:23 | Обновлено 11 февраля 2025, 21:49
2427
5

Шахтер и Динамо. Обнародован предполагаемый посев в еврокубках 2025/26

Горняков поставили в 1-ю корзину ЛЕ, а киевлянам прогнозируют 3-ю корзину ЛЕ

11 февраля 2025, 20:23 | Обновлено 11 февраля 2025, 21:49
2427
5
Шахтер и Динамо. Обнародован предполагаемый посев в еврокубках 2025/26
Getty Images/Global Images Ukraine

​Эксперты Football Rankings обновили предполагаемый посев для жеребьевки основного раунда еврокубков 2025/26.

Специалисты ожидают увидеть донецкий Шахтер в 1-й корзине основного раунда Лиги Европы 2025/26.

Аналитики прогнозируют киевскому Динамо место во 3-й корзине основного раунда Лиги Европы 2025/26.

А вот в основном этапе Лиги чемпионов 2025/26 и Лиги конференций 2025/26 эксперты не видят ни одного украинского клуба.

В основном раунде каждого еврокубкового турнира 2025/26 сыграют по 36 команд. Деления на группы не будет. Соперники во всех турах будут определены одной жеребьевкой по швейцарской системе перед стартом основного раунда. Перед этим 36 участников в Лиге чемпионов и Лиге Европы будут распределены на 4 корзины по 9 команд, в зависимости от клубного рейтинга. В Лиге конференций – 6 корзин по 6 команд.

По итогам жеребьевки каждый клуб проведет матчи против двух команд из каждой корзины (один матч – дома, другой – в гостях). В Лиге чемпионов и Лиги Европы будет сыграно 8 туров, а в Лиге конференций запланировано 6 игровых дней.

Лига чемпионов 2025/26. Прогнозируемые корзины посева

Лига Европы 2025/26. Прогнозируемые корзины посева

Лига конференций 2025/26. Прогнозируемые корзины посева

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Динамо Киев Лига Европы Шахтер Донецк выбор редакции Лига чемпионов Лига конференций статистические расклады швейцарская система
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 5
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Dysear
на жаль це сьогоднішні реалії, українські клуби з такою грою до Ліги чемпіонів у наступному сезоні не потраплять. Добре що хоч і Динамо, і Шахтер потрапили у Лігу Європи
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+2
dimaprogs
В чемпіонатах ще багато матчів. Хто які місця займуть - невідомо. Від цього багато залежить. А все вище сказане - дууууже приблизні пропущення.
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0
AK.228
Не , мы прогнозируем Динамо основной этап ЛЧ
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-1
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