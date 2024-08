ФОТО. Защитник Динамо поделился яркими свадебными фотографиями

Защитник киевского «Динамо» Антон Боль поделился яркими свадебными фотографиями.

Антон заключил брак со своей возлюбленной Анастасией ещё в июне 2024 года, но недавно опубликовал новые снимки с торжественного события. В то время как 21-летний центрбек ожидает решения по поводу своего возможного нового арендного контракта, в личной жизни у него всё складывается явно лучше, чем в футбольной карьере.

Под свадебной фотосессией Антон оставил подпись на английском языке: «Born to be yours. 21 06 2024», что в переводе означает «Рождён быть твоим».

