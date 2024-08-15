Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жирона договорилась об аренде экс-игрока сборной Испании
Испания
15 августа 2024, 11:45 |
518
0

Жирона договорилась об аренде экс-игрока сборной Испании

Пау Лопес покинет «Марсель»

15 августа 2024, 11:45 |
518
0
Жирона договорилась об аренде экс-игрока сборной Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Пау Лопес

Каталонская «Жирона» договорилась о подписании испанского вратаря французского «Марселя» Пау Лопеса, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, переход 29-летнего футболиста состоится на правах сезонной аренды.

Отмечается, что в соглашении будет прописана необязательная опция выкупа в размере 6.5 миллиона евро. Также «красно-белые» будут выплачивать экс-игроку национальной сборной Испании всю его зарплату.

В сезоне 2023/24 Пау Лопес провел 49 матчей на клубном уровне, пропустив 63 гола. В 11 встречах голкиперу удалось сохранить свои ворота «сухими».

Ранее сообщалось, что «Жирона» интересуется защитником «Альмерии» Марком Пубилем.

По теме:
Сын легендарного Роналдиньо стал игроком английского клуба
Вест Хэм нацелился на конкурента Довбика. Известно, какую сумму хочет Рома
Левый Берег сообщил об уходе игрока, который не пробыл в команде и месяца
Марсель трансферы Жирона трансферы Лиги 1 трансферы Ла Лиги Пау Лопес Фабрицио Романо аренда игрока
Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Букмекеры оценили шансы Динамо одолеть РБ Зальцбург выйти в основу ЛЧ 24/25
Футбол | 14 августа 2024, 21:02 4
Букмекеры оценили шансы Динамо одолеть РБ Зальцбург выйти в основу ЛЧ 24/25
Букмекеры оценили шансы Динамо одолеть РБ Зальцбург выйти в основу ЛЧ 24/25

Киевляне встретятся с австрийским коллективом 21 и 27 августа в Q4 еврокубка

Удаление – отговорка? Легенда Рейнджерс пояснил причины поражения от Динамо
Футбол | 14 августа 2024, 18:55 3
Удаление – отговорка? Легенда Рейнджерс пояснил причины поражения от Динамо
Удаление – отговорка? Легенда Рейнджерс пояснил причины поражения от Динамо

Крис Бойд дал понять, что «Рейнджерс» не заслужил прохода дальше в Лиге чемпионов

Шаран сделал категорический прогноз на матч Кривбасса в Лиге Европы
Футбол | 15.08.2024, 08:18
Шаран сделал категорический прогноз на матч Кривбасса в Лиге Европы
Шаран сделал категорический прогноз на матч Кривбасса в Лиге Европы
Мбаппе оценил свои возможности забить 50 голов за сезон в Реале
Футбол | 15.08.2024, 05:51
Мбаппе оценил свои возможности забить 50 голов за сезон в Реале
Мбаппе оценил свои возможности забить 50 голов за сезон в Реале
Мбаппе забил. Реал спокойно переиграл Аталанту в матче за Суперкубок УЕФА
Футбол | 14.08.2024, 23:51
Мбаппе забил. Реал спокойно переиграл Аталанту в матче за Суперкубок УЕФА
Мбаппе забил. Реал спокойно переиграл Аталанту в матче за Суперкубок УЕФА
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Игра в большинстве и результативные замены. Динамо обыграло Рейнджерс
Игра в большинстве и результативные замены. Динамо обыграло Рейнджерс
13.08.2024, 23:41 205
Футбол
ФОТО. Срна отреагировал на победу Динамо в матче против Рейнджерс
ФОТО. Срна отреагировал на победу Динамо в матче против Рейнджерс
14.08.2024, 09:21 12
Футбол
Промоутер Фьюри рассказал, почему Тайсон не нокаутировал Усика в 8-м раунде
Промоутер Фьюри рассказал, почему Тайсон не нокаутировал Усика в 8-м раунде
13.08.2024, 11:48 1
Бокс
Реванш Костюк, доминирование американок, сенсационный титул австралийца
Реванш Костюк, доминирование американок, сенсационный титул австралийца
13.08.2024, 13:05
Теннис
ШОВКОВСКИЙ: «Я видел и красные карточки похуже в своей карьере»
ШОВКОВСКИЙ: «Я видел и красные карточки похуже в своей карьере»
14.08.2024, 01:00 20
Футбол
Реал – Аталанта – 2:0. Вальверде, Мбаппе и Суперкубок УЕФА. Видео голов
Реал – Аталанта – 2:0. Вальверде, Мбаппе и Суперкубок УЕФА. Видео голов
14.08.2024, 23:59 2
Футбол
Пограничники Волыни встретили украинцев-призеров ОИ-2024. Известна причина
Пограничники Волыни встретили украинцев-призеров ОИ-2024. Известна причина
13.08.2024, 10:56 3
Олимпийские игры
Лига Европы. Клуб из маленького города Молдовы гарантировал себе евроосень
Лига Европы. Клуб из маленького города Молдовы гарантировал себе евроосень
14.08.2024, 03:19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем