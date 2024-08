Жирона договорилась об аренде экс-игрока сборной Испании

Каталонская «Жирона» договорилась о подписании испанского вратаря французского «Марселя» Пау Лопеса, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, переход 29-летнего футболиста состоится на правах сезонной аренды.

Отмечается, что в соглашении будет прописана необязательная опция выкупа в размере 6.5 миллиона евро. Также «красно-белые» будут выплачивать экс-игроку национальной сборной Испании всю его зарплату.

В сезоне 2023/24 Пау Лопес провел 49 матчей на клубном уровне, пропустив 63 гола. В 11 встречах голкиперу удалось сохранить свои ворота «сухими».

Ранее сообщалось, что «Жирона» интересуется защитником «Альмерии» Марком Пубилем.

