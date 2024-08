Топ-клуб Серии А завершает сделку по подписанию экс-игрока Шахтера

Итальянский «Наполи» вплотную приблизился к договоренности с лиссабонской «Бенфикой» относительно трансфера бразильского нападающего Давида Нереса.

Неаполитанцы улучшили свое предложение «Бенфике» по 27-летнему уроженцу Сан-Паулу, чем якобы окончательно склонили «орлов» к договоренности.

Ожидается, что в ближайшее время детали перехода Нереса будут окончательно улажены, и игрок подпишет в «Наполи» 4-летнее соглашение.

Напомним, Давид Нерес в 2022 году стал игроком донецкого «Шахтера», но из-за начала полномасштабного вторжения армии рф в Украину за «горняков» ни разу не сыграл и покинул клуб, вернувшись в «Бенфику».

🚨🔵 Napoli are closing in on deal to sign David Neres from Benfica!



Official bid sent to Portuguese club on improved fee as agreement now very close to being sealed.



Final details and then Neres will sign four year deal as Napoli player, expected soon.



⏳🇧🇷 pic.twitter.com/NbUvTONfSu