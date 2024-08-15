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Италия
15 августа 2024, 05:12 |
228
0

Топ-клуб Серии А завершает сделку по подписанию экс-игрока Шахтера

«Наполи» близок к трансферу Давида Нереса

15 августа 2024, 05:12 |
228
0
Топ-клуб Серии А завершает сделку по подписанию экс-игрока Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Нерес

Итальянский «Наполи» вплотную приблизился к договоренности с лиссабонской «Бенфикой» относительно трансфера бразильского нападающего Давида Нереса.

Неаполитанцы улучшили свое предложение «Бенфике» по 27-летнему уроженцу Сан-Паулу, чем якобы окончательно склонили «орлов» к договоренности.

Ожидается, что в ближайшее время детали перехода Нереса будут окончательно улажены, и игрок подпишет в «Наполи» 4-летнее соглашение.

Напомним, Давид Нерес в 2022 году стал игроком донецкого «Шахтера», но из-за начала полномасштабного вторжения армии рф в Украину за «горняков» ни разу не сыграл и покинул клуб, вернувшись в «Бенфику».

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Юрій Остроумов Источник: Фабрицио Романо
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