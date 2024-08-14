Звездный чемпион мира 2022 может перейти в Саудовскую Аравию

Аргентинский нападающий Пауло Дибала, выступающий за «Рому», в ближайшее время перейдет в Саудовскую Аравию.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Ромнао, игрок достиг договоренности о трехлетнем контракте с саудовским клубом «Аль-Кадисия». 30-летний форвард может рассчитывать на внушительный заработок в 45 миллионов евро за время действия контракта в Саудовской Аравии.

Сообщается, что «Аль-Кадисия» готова в ближайшее время активировать опцию выкупа Дибалы, прописанную в его текущем соглашении с «Ромой». Сумма отступных составляет 12 миллионов евро.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А аргентинский нападающий продемонстрировал высокую результативность, забив 13 голов и отдав 9 голевых передач.

Ранее в этот клуб перешел бывший защитник «Реала» Начо Фернандес.