Звездный чемпион мира 2022 может перейти в Саудовскую Аравию

Аргентинский нападающий Пауло Дибала, выступающий за «Рому», в ближайшее время перейдет в Саудовскую Аравию.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Ромнао, игрок достиг договоренности о трехлетнем контракте с саудовским клубом «Аль-Кадисия». 30-летний форвард может рассчитывать на внушительный заработок в 45 миллионов евро за время действия контракта в Саудовской Аравии.

Сообщается, что «Аль-Кадисия» готова в ближайшее время активировать опцию выкупа Дибалы, прописанную в его текущем соглашении с «Ромой». Сумма отступных составляет 12 миллионов евро.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А аргентинский нападающий продемонстрировал высокую результативность, забив 13 голов и отдав 9 голевых передач.

Ранее в этот клуб перешел бывший защитник «Реала» Начо Фернандес.

🚨🇸🇦 Saudi side Al Qadsiah are closing in on agreement with Paulo Dybala on three year contract.



Salary and contract terms agreed, final details discussed.



Talks still ongoing between AS Roma and Al Qadsiah as €12m release clause is NO longer valid, expired in July. pic.twitter.com/LHwnIPIidm