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Саудовская Аравия
14 августа 2024, 16:07 | Обновлено 14 августа 2024, 16:39
394
0

Звездный чемпион мира 2022 может перейти в Саудовскую Аравию

Пауло Дибала достиг договоренности о трехлетнем контракте с саудовским клубом «Аль-Кадисия»

14 августа 2024, 16:07 | Обновлено 14 августа 2024, 16:39
394
0
Звездный чемпион мира 2022 может перейти в Саудовскую Аравию
Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Дибала

Аргентинский нападающий Пауло Дибала, выступающий за «Рому», в ближайшее время перейдет в Саудовскую Аравию.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Ромнао, игрок достиг договоренности о трехлетнем контракте с саудовским клубом «Аль-Кадисия». 30-летний форвард может рассчитывать на внушительный заработок в 45 миллионов евро за время действия контракта в Саудовской Аравии.

Сообщается, что «Аль-Кадисия» готова в ближайшее время активировать опцию выкупа Дибалы, прописанную в его текущем соглашении с «Ромой». Сумма отступных составляет 12 миллионов евро.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А аргентинский нападающий продемонстрировал высокую результативность, забив 13 голов и отдав 9 голевых передач.

Ранее в этот клуб перешел бывший защитник «Реала» Начо Фернандес.

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Пауло Дибала трансферы Аль-Кадисия трансферы Серии A чемпионат Саудовской Аравии по футболу Рома Рим
Алексей Тиньков Источник: Фабрицио Романо
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