Моуриньо получил желтую карточку в своем первом матче в чемпионате Турции

Вчера главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо дебютировал в чемпионате Турции матчем против «Адана Демирспор». Команда португальца победила 1:0 благодаря голу Эдина Джеко.

Перебравшись в Турцию, Моуриньо совсем не изменил свой стиль поведения. Уже на 20-й минуте поединка он заработал желтую карточку за споры с арбитром.

Для сравнения: предыдущий тренер «Фенербахче», Исмаил Картал, в прошлом сезоне не заработал ни одной желтой карточки.

Матч «Фенербахче» – «Адана Демирспор» также запомнился тем, что в воротах гостей все 90 минут провел 15-летний Дениз Донмезер.

It didn't even take Jose Mourinho 20 minutes to get his first yellow card in the Turkish league.pic.twitter.com/ovCTeIoQXY