Моуриньо получил желтую карточку в своем первом матче в чемпионате Турции
Тренер «Фенербахче» ничуть не изменился
Вчера главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо дебютировал в чемпионате Турции матчем против «Адана Демирспор». Команда португальца победила 1:0 благодаря голу Эдина Джеко.
Перебравшись в Турцию, Моуриньо совсем не изменил свой стиль поведения. Уже на 20-й минуте поединка он заработал желтую карточку за споры с арбитром.
Для сравнения: предыдущий тренер «Фенербахче», Исмаил Картал, в прошлом сезоне не заработал ни одной желтой карточки.
Матч «Фенербахче» – «Адана Демирспор» также запомнился тем, что в воротах гостей все 90 минут провел 15-летний Дениз Донмезер.
It didn't even take Jose Mourinho 20 minutes to get his first yellow card in the Turkish league.pic.twitter.com/ovCTeIoQXY— Troll Football (@TrollFootball) August 11, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Гено Петриашвили из Грузии стал олимпийским чемпионом в категории до 125 кг
Ортис отобрал у украинца пояс WBC и остается непобежденным на профи-ринге