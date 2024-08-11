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Турция
11 августа 2024, 13:30 | Обновлено 11 августа 2024, 13:31
386
0

Моуриньо получил желтую карточку в своем первом матче в чемпионате Турции

Тренер «Фенербахче» ничуть не изменился

11 августа 2024, 13:30 | Обновлено 11 августа 2024, 13:31
386
0
Моуриньо получил желтую карточку в своем первом матче в чемпионате Турции
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Вчера главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо дебютировал в чемпионате Турции матчем против «Адана Демирспор». Команда португальца победила 1:0 благодаря голу Эдина Джеко.

Перебравшись в Турцию, Моуриньо совсем не изменил свой стиль поведения. Уже на 20-й минуте поединка он заработал желтую карточку за споры с арбитром.

Для сравнения: предыдущий тренер «Фенербахче», Исмаил Картал, в прошлом сезоне не заработал ни одной желтой карточки.

Матч «Фенербахче» – «Адана Демирспор» также запомнился тем, что в воротах гостей все 90 минут провел 15-летний Дениз Донмезер.

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Жозе Моуриньо Фенербахче Адана Демирспор Эдин Джеко чемпионат Турции по футболу
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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