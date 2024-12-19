19 декабря проходит матч 1/4 финала Кубка английской лиги 2024/25 между командами Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед.

Коллективы играют на одноименно стадионе хозяев в Лондоне. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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На 70-й минуте Амад Диалло оформил для красных дьяволов второй гол в этом противостоянии и сократил отставание своего коллектива – 2:3.

Но самое интересно это то, как Диалло сумел забить. Амад прыгнул в подкат против голкипера шпор Фрейзера Форстера, выбил у него мяч и отправил его в ворота.

Форстер «отличился» и в первом пропущенном. Фрейзер отдал неточный пас в своей штрафной, после чего Бруну Фернандеш выписал ассист на Джошуа Зиркзе.

❗️ ВИДЕО. Как игрок Ман Юнайтед прыгнул в подкат против вратаря и забил гол