Стало известно, в какой форме Динамо сыграет с Рейнджерсом

Сегодня, 6 августа «Динамо» Киев в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов сыграет против «Рейнджерса». Начало матча – в 21:00 по Киеву.

На своем сайте «Динамо» официально сообщило о том, что команда выйдет на матч в домашнем, белом комплекте формы.