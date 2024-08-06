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Лига чемпионов
06 августа 2024, 13:59 |
406
0

Стало известно, в какой форме Динамо сыграет с Рейнджерсом

Команда Шовковского выйдет на поле в белом комплекте

06 августа 2024, 13:59 |
406
0
Стало известно, в какой форме Динамо сыграет с Рейнджерсом
Getty Images/Global Images Ukraine. Динамо Киев

Сегодня, 6 августа «Динамо» Киев в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов сыграет против «Рейнджерса». Начало матча – в 21:00 по Киеву.

На своем сайте «Динамо» официально сообщило о том, что команда выйдет на матч в домашнем, белом комплекте формы.

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Алексей Тиньков Источник: ФК Динамо Киев
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