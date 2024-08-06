Лига чемпионов06 августа 2024, 13:59 |
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Стало известно, в какой форме Динамо сыграет с Рейнджерсом
Команда Шовковского выйдет на поле в белом комплекте
06 августа 2024, 13:59 |
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Сегодня, 6 августа «Динамо» Киев в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов сыграет против «Рейнджерса». Начало матча – в 21:00 по Киеву.
На своем сайте «Динамо» официально сообщило о том, что команда выйдет на матч в домашнем, белом комплекте формы.
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