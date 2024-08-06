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Лилль
06.08.2024 21:30 - : -
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06 августа 2024, 15:01 | Обновлено 06 августа 2024, 15:15
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Лилль – Фенербахче. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Поединок состоится 6 августа в 21:30 по Киеву

06 августа 2024, 15:01 | Обновлено 06 августа 2024, 15:15
210
0
Лилль – Фенербахче. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

6 августа на «Стад Пьер-Моруа» пройдет первый матч 1/2 финала квалификации Лиги чемпионов, в котором «Лилль» встретится с «Фенербахче». Поединок начнется в 22:30 по киевскому времени.

Лилль

Команда в 2021-м году, аккурат к десятой годовщине предыдущего успеха, стала чемпионом Франции, потеснив с пьедестала сам ПСЖ. Повторить подобное потом ожидаемо не получилось. Но прошлый сезон все равно получился успешным: доги прорвались на четвертое место в итоговой таблице Лиги 1. Хотя, конечно, еще бы одна победа, и, потеснив Брест, клуб бы отправился прямиком в групповой этап Лиги чемпионов. А так он будет играть в квалификации - уже без Фонсеки, что отправился тренировать Милан, и без Ленни Йоро, которого помимо его воли (не скрывал, что бредит о Реале) продали за сумасшедшие деньги в Манчестер Юнайтед. Зато теперь есть Женезьо в роли наставника и такие новички, как Этьен Мбаппе, Мукау и Тома Менье. Кстати, Бруно дебютирует на тренерском посту именно этим поединком - до него с различным успехом проводили товарищеские матчи.

Фенербахче

Клуб тоже многое поменял после очередной неудачи. Вообще немалые амбиции и привычная активность на трансферном рынке часто мешает канарейкам: в квалификации Лиги чемпионов приходится в основном стартовать с новым тренером, только знакомящимся со своими подопечными, а новички подписываются уже в разгар борьбы. Так случилось и в этой раз: Сен-Максимена брали еще до поездки в Швейцарию, Эн-Несири перебрался в Стамбул после. Благо, что у Моуринью есть Джеко, который своим хет-триком обеспечил победу 4:3 над Лугано на выезде. Дома швейцарцам позволили открыть счет, и почти час лидировать в счете. Но снова отметился неувядаемый Эдин, а в итоге получилось снова выиграть.

Статистика личных встреч

В феврале 2010-го года, в плей-офф Лиги Европы, Лилль выиграл дома 2:1, после чего оформили ничью 1:1 в Стамбуле.

Прогноз

Букмекерские конторы лояльны к французам. Но и у гостей есть неплохие козыри, поэтому поставим на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,98).

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Лилль Фенербахче Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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