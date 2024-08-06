Итоги дня Q3 Лиги чемпионов. Тайсон забил за ПАОК, Моуриньо проиграл Лиллю

Вечером 6 августа состоялись первые матчи 3-го раунда квалификации (Q3) Лиги чемпионов 2024/25.

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В матче между Динамо и шотландским Рейнджерс зафиксирована ничья (1:1). Киевляне упустили победу на последних секундах. На гол Андрея Ярмоленко ответил Сирил Дессерс на 90+4 минуте.

В матче потенциальных соперников Динамо в следующем раунде Q4 – австрийский РБ Зальцбург нанес поражение Твенте из Нидерландов со счетом 2:1.

Греческий ПАОК на выезде сыграл вничью со шведским Мальме (2:2). За ПАОК весь матч провел экс-игрок Шахтера Тайсон и отметился забитым голом на 42-й минуте. Также все 90 минут за гостей отыграл экс-динамовец Томаш Кендзера.

Турецкий Фенербахче под руководством Жозе Моуриньо потерпел поражение во Франции от команды Лилль (1:2), при этом форвард канареек Эдин Джеко остался на голодном пайке.

Экс-игрок Мариуполя Джойским Дава отличился забитым голом за румынский ФКСБ (бывший Стяуа) в гостевом матче против Спарты из Праги (1:1)

Первые матчи в оставшихся парах пройдут 7 августа, а ответные поединки запланированы на 13 августа.

Лига чемпионов 2024/25

3-й раунд квалификации (Q3)

Первые матчи, 6 августа

Динамо Киев (Украина) – Глазго Рейнджерс (Шотландия) – 1:1

Голы: Ярмоленко, 38 – Дессерс, 90+4

Карабах (Азербайджан) – Лудогорец (Болгария) – 1:2

Голы: Жуниньо, 65 – Алмейда, 56, Кайо Видаль, 87

Мальме (Швеция) – ПАОК (Греция) – 2:2

Голы: Янссон, 28, Нанаси, 67 – Тайсон, 42, Баба, 75

Мидтьюлланд (Дания) – Ференцварош (Венгрия) – 2:0

Голы: Букса, 17, Франкулино, 69

Спарта Прага (Чехия) – ФКСБ [Стяуа] Бухарест (Румыния) – 1:1

Голы: Олатунджи, 78 – Дава, 61

Лилль (Франция) – Фенербахче (Турция) – 2:1

Голы: Сантос, 12, Жегрова, 90+1 – Кахведжи, 80

РБ Зальцбург (Австрия) – Твенте (Нидерланды) – 2:1

Голы: Чергорд, 41, 85 – Влап, 90+1

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