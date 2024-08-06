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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Луческу во второй раз возглавил сборную Румынии
Румыния
06 августа 2024, 11:58 | Обновлено 06 августа 2024, 12:19
1003
3

ОФИЦИАЛЬНО. Луческу во второй раз возглавил сборную Румынии

79-летний специалист подписал двухлетний контракт

06 августа 2024, 11:58 | Обновлено 06 августа 2024, 12:19
1003
3
ОФИЦИАЛЬНО. Луческу во второй раз возглавил сборную Румынии
gsp.ro. Мирча Луческу (слева)

6 августа на специальной пресс-конференции в офисе румынской федерации футбола бывший наставник донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо» Мирча Луческу был представлен новым главным тренером сборной Румынии.

Трудовое соглашение рассчитано на 2 года.

На этом посту 79-летний специалист сменил Эдварда Йорданеску, который покинул сборную Румынии сразу после Евро-2024 в связи с окончанием контракта.

Перед Луческу будет стоять задача вывести румын в финальную часть чемпионата мира-2026, которая состоится в США, Канаде и Мексике.

«Пришло время перейти на новый этап. На этом новом этапе мы хотим вернуться на чемпионат мира. Румынская футбольная федерация считает, что необходимо иметь тренера с большим опытом. Мирча Луческу – именно такой человек, и с ним на тренерском мостике я верю, что мы сможем написать новую страницу в историю румынского футбола», – сказал президент федерации Рэзван Бурляну.

Ранее Мирча Луческу уже возглавлял сборную Румынии. Это было на заре его тренерской карьеры – с 1981 по 1986 годы.

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Динамо Киев Шахтер Донецк сборная Румынии по футболу назначение тренера Мирча Луческу ЧМ-2026 по футболу
Владимир Клепач Источник: Facebook
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turist86
3.11.2023
Луческу: "Я вирішив закінчити свою кар'єру. Це була остання гра"
Людина слова
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+1
Alex T
Ни х се
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0
Serhii P.
дебіли, дайте діду відпочити. Він вже занадто старий
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0
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