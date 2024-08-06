ОФИЦИАЛЬНО. Луческу во второй раз возглавил сборную Румынии

6 августа на специальной пресс-конференции в офисе румынской федерации футбола бывший наставник донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо» Мирча Луческу был представлен новым главным тренером сборной Румынии.

Трудовое соглашение рассчитано на 2 года.

На этом посту 79-летний специалист сменил Эдварда Йорданеску, который покинул сборную Румынии сразу после Евро-2024 в связи с окончанием контракта.

Перед Луческу будет стоять задача вывести румын в финальную часть чемпионата мира-2026, которая состоится в США, Канаде и Мексике.

«Пришло время перейти на новый этап. На этом новом этапе мы хотим вернуться на чемпионат мира. Румынская футбольная федерация считает, что необходимо иметь тренера с большим опытом. Мирча Луческу – именно такой человек, и с ним на тренерском мостике я верю, что мы сможем написать новую страницу в историю румынского футбола», – сказал президент федерации Рэзван Бурляну.

Ранее Мирча Луческу уже возглавлял сборную Румынии. Это было на заре его тренерской карьеры – с 1981 по 1986 годы.