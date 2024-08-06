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WTA
06 августа 2024, 15:35 | Обновлено 06 августа 2024, 15:43
230
0

Катерина Байндл – Анна Бондар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Гамбурге

06 августа 2024, 15:35 | Обновлено 06 августа 2024, 15:43
230
0
Катерина Байндл – Анна Бондар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA. Катерина Байндл

6 августа украинская теннисистка Катерина Байндл (№310 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 125 в Гамбурге (Германия).

Во втором раунде основы украинка сразится против четвертой сеяной Анны Бондар из Венгрии (№94 WTA) на первом корте. Время начала поединка – 15:35 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Эллы Зайдель (№137 WTA) или Евы Лис (№112 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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