Катерина Байндл – Анна Бондар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

6 августа украинская теннисистка Катерина Байндл (№310 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 125 в Гамбурге (Германия).

Во втором раунде основы украинка сразится против четвертой сеяной Анны Бондар из Венгрии (№94 WTA) на первом корте. Время начала поединка – 15:35 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Эллы Зайдель (№137 WTA) или Евы Лис (№112 WTA).

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