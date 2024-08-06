Игорь ПЛАСТУН: «Хочется с Ордабасы попасть в группу Лиги конференций»

Казахский «Ордабасы» в драматическом противостоянии с серией послематчевых пенальти в квалификации Лиги конференций выбил из борьбы клуб «Дифферданж» из Люксембурга.

В ответном матче в Шымкенте принимали участие три украинских легионера. Один из них, опытный защитник Игорь Пластун, в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал о выступлениях команды в еврокубках, доверии тренера, слухах о приезде в «Ордабасы» Дениса Бойко и непривычной манере езды на казахских дорогах.

– Игорь, в ответном матче Лиги конференций с люксембургским клубом вы проигрывали, но в итоге вырвали победу в серии пенальти. Ранее в вашей карьере были такие драматичные матчи?

– Видимо, были. Но эта игра точно будет добавлена в список самых драматичных встреч в моей карьере. За 120 минут было пережито немало: разочарование после пропущенного гола, потом мы радовались, отыгравшись, снова пропускали, забивали и в итоге еще драматическая серия пенальти. Слава богу, что все закончилось для «Ордабасы» счастливо и мы продолжаем выступления в еврокубках.

– Вы не принимали участие в серии послематчевых пенальти?

– Нет. Хотя был в кругу тех, кто оставался на поле. Если бы дошла очередь, бил бы седьмой или восьмой пенальти. Но я никогда не проявляю сам инициативу в этом вопросе. Хорошо, что до меня в итоге очередь бить пенальти не дошла.

– Почему «Ордабасы» так тяжело далась победа в противостоянии с люксембургским соперником?

– Мы сами виноваты. К сожалению, не все у нас сейчас хорошо с командной игрой. На то есть немало причин. Мы о них знаем и, надеюсь, сможем в ближайшем будущем исправить. Сейчас самое главное, что мы продолжили наше выступление в еврокубках. Следующий соперник – «Пюник» из Армении. Еще не изучали его игру, но полгода назад на сборах «Ордабасы» играл с армянами в товарищеском матче. Поэтому ребята знают, что это будет непростой соперник. Но и армянам будет трудно с нами также. Сейчас единственный минус, что поскольку наша арена в Шымкенте не соответствует всем требованиям УЕФА, свой домашний поединок мы должны проводить в Алматы. К сожалению, фактор своего поля для нас почти нивелируется, но все равно ставим перед собой задачу пройти дальше в еврокубках.

– Цель – групповой турнир Лиги конференций?

– Да. «Ордабасы» был чемпионом Казахстана в прошлом сезоне. Мы начинали свой еврокубковый путь в Лиге чемпионов. Поэтому рассчитывали пройти как минимум первый раунд, но ситуация стала сложнее и теперь попробуем прорваться в групповой турнир Лиги конференций. Если преодолеем армянский барьер, затем нас будет ожидать еще один соперник в квалификации.

– Что не удалось вашей команде в Лиге чемпионов в играх с молдовским «Петрокубом»?

– Я уверен, что по индивидуальным качествам игроков мы сильнее молдовского чемпиона. Но, к сожалению, в игровом плане матчи нам не удались. Пожалуй, «Петрокуб» в итоге был сильнее нас во многих аспектах. Но это уже история. Сейчас мы мыслим позитивно на будущие противостояния в еврокубках.

– Украинские легионеры «Ордабасы» чувствуют поддержку со стороны главного тренера команды?

– Да. Думаю, что мои партнеры также довольны таким отношением. Мы играем, поэтому это самый главный фактор от тренера. Просто я играю на позиции защитника, а Макаренко и Беседин в середине поля и в атаке. Поэтому таких игроков меняют чаще, чем защитника.

– Была информация, что «Ордабасы» может подписать еще одного украинца – голкипера Дениса Бойко, который покинул «Полесье».

– Да, мы читали эту новость. Но за это время «Ордабасы» уже подписал нового голкипера, поэтому, думаю, этот вопрос уже неактуален, хотя с Денисом на эту тему мы не общались. Единственное, что недавно в Казахстане действительно появился украинский голкипер. «Елимай» подписал Максима Коваля.

– С кем-то из украинцев в Казахстане еще пересекались?

– С Евгением Шаховым из «Тобола» пересекались недавно, а до этого еще на сборах в Турции. Саня Нойок играет в «Атырау». Знаю Юрия Бушмана из «Кызылжара», Виталия Приндету из «Кайсара». В чемпионате Казахстана действительно много украинцев, поэтому за всеми не уследишь. Но сейчас, конечно, больше всего здесь дружу с украинцами «Ордабасы» – Макаренко и Бесединым.

– Что больше всего вас сразу поразило в казахской столице – Шымкенте?

– Город меня приятно удивил. Шымкент находится на юге страны. Здесь наиболее патриотично настроенные казахи. Повсюду говорят на казахском. Приятно, что они также поддерживают в борьбе за независимость от россии Украину. Шымкент - интересный город, большой, здесь проживает более миллиона человек. Лето жаркое, бывает до 45-50 градусов. Ну и еще бросилось мне в глаза после Европы – это манера езды на местных автодорогах. Думаю, тот, кто научится ездить без приключений здесь, в любой другой стране будет ездить, как профессионал.

– В конце года у вас заканчивается контракт с «Ордабасы». Какие дальнейшие планы?

– Да, соглашение где-то до середины декабря. Но так далеко в будущее я не заглядываю. Потому что в футбольной карьере все может измениться за неделю. Стараюсь жить в моменте. Самое главное сейчас – не отвлекаться на эти вещи, потому что у нас начинаются важнейшие игры этого сезона.