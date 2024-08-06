«Заслуживает уважения». В Динамо оценили возвращение Луческу к работе

Во вторник стало известно, что экс-тренер «Динамо» Мирча Луческу вернулся к работе – наставник возглавил сборную Румынии. Киевский клуб оценил тот факт, что 79-летний специалист продолжает работать.

«После того, как Мирча Луческу покинул «Динамо», он имел целый ряд вариантов с продолжением тренерской карьеры, но выбрал именно национальную команду Румынии.

Огромный уровень ответственности – это то, что всегда сопровождало Луческу во время его работы тренером. И вот в 79 лет он возвращается в качестве наставника в главную команду родной страны. Это заслуживает уважения!

ФК «Динамо» желает Мирче Луческу успехов и побед со сборной Румынии», – отметили в клубе.