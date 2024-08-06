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  4. «Заслуживает уважения». В Динамо оценили возвращение Луческу к работе
Украина. Премьер лига
06 августа 2024, 15:48 | Обновлено 06 августа 2024, 16:41
946
3

«Заслуживает уважения». В Динамо оценили возвращение Луческу к работе

Наставник решил продолжать карьеру

06 августа 2024, 15:48 | Обновлено 06 августа 2024, 16:41
946
3
«Заслуживает уважения». В Динамо оценили возвращение Луческу к работе
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Во вторник стало известно, что экс-тренер «Динамо» Мирча Луческу вернулся к работе – наставник возглавил сборную Румынии. Киевский клуб оценил тот факт, что 79-летний специалист продолжает работать.

«После того, как Мирча Луческу покинул «Динамо», он имел целый ряд вариантов с продолжением тренерской карьеры, но выбрал именно национальную команду Румынии.

Огромный уровень ответственности – это то, что всегда сопровождало Луческу во время его работы тренером. И вот в 79 лет он возвращается в качестве наставника в главную команду родной страны. Это заслуживает уважения!

ФК «Динамо» желает Мирче Луческу успехов и побед со сборной Румынии», – отметили в клубе.

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Динамо Киев сборная Румынии по футболу Мирча Луческу
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 3
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Умник
Честно такие слова должен был писать Шахтер а не Динамо.
Выходит за 2 года дед роднее стал чем за 13 лет в Шахтере.
Парадокс
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Kitten
Дід ще не заспокоїться.Побачимо,що з цього вийде...
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