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  4. Солидные деньги для Первой лиги. Сколько Металлист 1925 заплатил за Салюка
Украина. Первая лига
06 августа 2024, 15:30 |
399
0

Солидные деньги для Первой лиги. Сколько Металлист 1925 заплатил за Салюка

Названа сумма трансфера защитника в харьковский клуб из «Черноморца»

06 августа 2024, 15:30 |
399
0
Солидные деньги для Первой лиги. Сколько Металлист 1925 заплатил за Салюка
instagram.com/vova.salyuk

22-летний центральный защитник «Черноморца» Владимир Салюк продолжит карьеру в харьковском «Металлисте 1925», который ближайший сезон проведет в Первой лиге.

По данным Transfermarkt, за Салюка харьковский клуб заплатил очень пристойные по меркам современного украинского клубного футбола 500 тысяч евро.

transfermarkt.co.uk

С «Металлистом 1925» Салюк оформил 4-летнее трудовое соглашение.

В составе «Черноморца» Салюк сыграл 57 матчей, в которых отличился 2 голами и 1 ассистом.

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Владимир Салюк Черноморец Одесса Металлист 1925 трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: Transfermarkt
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