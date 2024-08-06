Украина. Первая лига06 августа 2024, 15:30 |
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Солидные деньги для Первой лиги. Сколько Металлист 1925 заплатил за Салюка
Названа сумма трансфера защитника в харьковский клуб из «Черноморца»
06 августа 2024, 15:30 |
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22-летний центральный защитник «Черноморца» Владимир Салюк продолжит карьеру в харьковском «Металлисте 1925», который ближайший сезон проведет в Первой лиге.
По данным Transfermarkt, за Салюка харьковский клуб заплатил очень пристойные по меркам современного украинского клубного футбола 500 тысяч евро.
С «Металлистом 1925» Салюк оформил 4-летнее трудовое соглашение.
В составе «Черноморца» Салюк сыграл 57 матчей, в которых отличился 2 голами и 1 ассистом.
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