Солидные деньги для Первой лиги. Сколько Металлист 1925 заплатил за Салюка

22-летний центральный защитник «Черноморца» Владимир Салюк продолжит карьеру в харьковском «Металлисте 1925», который ближайший сезон проведет в Первой лиге.

По данным Transfermarkt, за Салюка харьковский клуб заплатил очень пристойные по меркам современного украинского клубного футбола 500 тысяч евро.

transfermarkt.co.uk

С «Металлистом 1925» Салюк оформил 4-летнее трудовое соглашение.

В составе «Черноморца» Салюк сыграл 57 матчей, в которых отличился 2 голами и 1 ассистом.