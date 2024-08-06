ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал игрока олимпийской сборной Украины
Владимир Салюк покинул «Черноморец»
Харьковский «Металлист 1925» официально объявил о подписании центрального защитника олимпийской сборной Украины и одесского «Черноморца» Владимира Салюка.
Отмечается, что 22-летний футболист подписал с клубом контракт, который будет действовать в течение 4 следующих сезонов.
В сезоне 2023/24 Владимир Салюк провел 30 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 700 тысяч евро.
Ранее «Металлист 1925» официально объявил о подписании бывшего полузащитника «Днепра-1» Игоря Когута.
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