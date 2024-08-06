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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал игрока олимпийской сборной Украины
Украина. Первая лига
06 августа 2024, 12:06 |
773
0

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал игрока олимпийской сборной Украины

Владимир Салюк покинул «Черноморец»

06 августа 2024, 12:06 |
773
0
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал игрока олимпийской сборной Украины
ФК Металлист 1925. Владимир Салюк

Харьковский «Металлист 1925» официально объявил о подписании центрального защитника олимпийской сборной Украины и одесского «Черноморца» Владимира Салюка.

Отмечается, что 22-летний футболист подписал с клубом контракт, который будет действовать в течение 4 следующих сезонов.

В сезоне 2023/24 Владимир Салюк провел 30 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 700 тысяч евро.

Ранее «Металлист 1925» официально объявил о подписании бывшего полузащитника «Днепра-1» Игоря Когута.

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трансферы Черноморец Одесса Первая лига Украины Металлист 1925 трансферы УПЛ Владимир Салюк
Дмитро Вербинський Источник: ФК Металлист 1925
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