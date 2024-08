Определены все медалисты мужского парного разряда на Олимпиаде по теннису

3 августа на олимпийском теннисном турнире состоялись финальный и бронзовый матч в мужском парном разряде.

Австралийский тандем Мэттью Эбден / Джон Пирс в поединке за золото переиграл американцев Остина Крайчека и Раджива Рама в трех сетах.

В утешительной встрече сошлись дуэты Тейлор Фритц / Томми Пол из США и Томаш Махач / Адам Павлашек из Чехии. В двух партиях победу одержали американцы.

Олимпийские игры 2024. Пары

Финал (поединок за золото)

Мэттью Эбден / Джо Пирс (Австралия) – Остин Крайчек / Раджив Рам (США) – 6:7 (6:8), 7:6 (7:1), [10:8]

Утешительный финал (поединок за бронзу)

Тейлор Фритц / Томми Пол (США) – Томаш Махач / Адам Павлашек (Чехия) – 6:3, 6:4

Джо Пирс выиграл вторую олимпийскую медаль в карьере. В Токио 2020 он с Эшли Барти стал бронзовым медалистом в миксте.

Gold for the Aussies! 🥇



Matthew Ebden & John Peers take the men's doubles gold medal. Winning Australia's first gold in the Olympic Tennis Event since Atlanta 1996#Paris2024 | #Olympics | #tennis pic.twitter.com/pyffvwrTY8 — ITF (@ITFTennis) August 3, 2024