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  4. ВИДЕО. Анчелотти показал хорошую форму. Ему точно 65?
Испания
30 июля 2024, 12:18 | Обновлено 30 июля 2024, 12:26
464
1

ВИДЕО. Анчелотти показал хорошую форму. Ему точно 65?

Итальянский специалист до сих пор с мячом на «ты»

30 июля 2024, 12:18 | Обновлено 30 июля 2024, 12:26
464
1
ВИДЕО. Анчелотти показал хорошую форму. Ему точно 65?
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти сохраняет отменное владение мячом и хорошую физическую форму, несмотря на свои 65 лет.

На одной из тренировок команды, которая сейчас, как известно, находится в турне по США, он уверенно взял мяч и стал им непринужденно жонглировать. Сферу Анчелотти чеканил довольно продолжительное время, вызывая настоящий восторг своими действиями.

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Реал Мадрид Карло Анчелотти Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Chystyi_stavok
Луческу у свої майже 80 так само може.
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