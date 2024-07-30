Испания30 июля 2024, 12:18 | Обновлено 30 июля 2024, 12:26
464
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ВИДЕО. Анчелотти показал хорошую форму. Ему точно 65?
Итальянский специалист до сих пор с мячом на «ты»
30 июля 2024, 12:18 | Обновлено 30 июля 2024, 12:26
464
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти сохраняет отменное владение мячом и хорошую физическую форму, несмотря на свои 65 лет.
На одной из тренировок команды, которая сейчас, как известно, находится в турне по США, он уверенно взял мяч и стал им непринужденно жонглировать. Сферу Анчелотти чеканил довольно продолжительное время, вызывая настоящий восторг своими действиями.
64 year old Carlo Ancelotti has still got it. 😂— TC (@totalcristiano) July 29, 2024
pic.twitter.com/8pNXz7xAbf
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