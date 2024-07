ВИДЕО. Анчелотти показал хорошую форму. Ему точно 65?

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти сохраняет отменное владение мячом и хорошую физическую форму, несмотря на свои 65 лет.

На одной из тренировок команды, которая сейчас, как известно, находится в турне по США, он уверенно взял мяч и стал им непринужденно жонглировать. Сферу Анчелотти чеканил довольно продолжительное время, вызывая настоящий восторг своими действиями.

64 year old Carlo Ancelotti has still got it. 😂



