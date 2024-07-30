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Лига наций
30 июля 2024, 12:58 | Обновлено 30 июля 2024, 13:28
2387
3

Динамо уже в Белграде. Кого привез Шовковский?

Киевская команда прилетела на ответную игру с «Партизаном»

30 июля 2024, 12:58 | Обновлено 30 июля 2024, 13:28
2387
3
Динамо уже в Белграде. Кого привез Шовковский?
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» прибыло в Белград для ответного матча 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов с местным «Партизаном».

Главный тренер динамовцев Александр Шовковский привез в сербскую столицу 27 исполнителей, включая четырех голкиперов.

  • Вратари: Бущан, Нещерет, Игнатенко, Моргун;
  • Защитники: Дубинчак, Попов, Биловар, Дячук, Вивчаренко, Себальос, Малыш, Михавко;
  • Полузащитники: Буяльский, Андриевский, Караваев, Ярмоленко, Шапаренко, Кабаев, Волошин, Диалло, Царенко, Бражко, Пихаленок, Лонвейк;
  • Нападающие: Супряга, Ванат, Пономаренко.

Как известно, в первом матче, который состоялся в польском Люблине, «Динамо» обыграло «Партизан» со счетом 6:2.

Ответный поединок «Партизан» – «Динамо» состоится в среду, 31 июля, начало - в 21:00 по киевскому времени.

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Партизан - Динамо Партизан Белград Динамо Киев Лига чемпионов
Юрій Остроумов Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 3
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turist86
навіщо аж 4 воротарі?
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-3
Андрій Шевченко
Перемоги УКРХЇНСЬКОМУ клубу і без травм ! Серба на вербу, бамбасяку на hyjaky.
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-3
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