Лига наций30 июля 2024, 12:58 | Обновлено 30 июля 2024, 13:28
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3
Динамо уже в Белграде. Кого привез Шовковский?
Киевская команда прилетела на ответную игру с «Партизаном»
30 июля 2024, 12:58 | Обновлено 30 июля 2024, 13:28
2387
3
Киевское «Динамо» прибыло в Белград для ответного матча 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов с местным «Партизаном».
Главный тренер динамовцев Александр Шовковский привез в сербскую столицу 27 исполнителей, включая четырех голкиперов.
Читайте также:ВИДЕО. Динамо прилетело в Белград на матч с Партизаном
- Вратари: Бущан, Нещерет, Игнатенко, Моргун;
- Защитники: Дубинчак, Попов, Биловар, Дячук, Вивчаренко, Себальос, Малыш, Михавко;
- Полузащитники: Буяльский, Андриевский, Караваев, Ярмоленко, Шапаренко, Кабаев, Волошин, Диалло, Царенко, Бражко, Пихаленок, Лонвейк;
- Нападающие: Супряга, Ванат, Пономаренко.
Как известно, в первом матче, который состоялся в польском Люблине, «Динамо» обыграло «Партизан» со счетом 6:2.
Ответный поединок «Партизан» – «Динамо» состоится в среду, 31 июля, начало - в 21:00 по киевскому времени.
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Комментарии 3
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навіщо аж 4 воротарі?
Перемоги УКРХЇНСЬКОМУ клубу і без травм ! Серба на вербу, бамбасяку на hyjaky.
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