Динамо уже в Белграде. Кого привез Шовковский?

Киевское «Динамо» прибыло в Белград для ответного матча 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов с местным «Партизаном».

Главный тренер динамовцев Александр Шовковский привез в сербскую столицу 27 исполнителей, включая четырех голкиперов.

Вратари: Бущан, Нещерет, Игнатенко, Моргун;

Бущан, Нещерет, Игнатенко, Моргун; Защитники: Дубинчак, Попов, Биловар, Дячук, Вивчаренко, Себальос, Малыш, Михавко;

Дубинчак, Попов, Биловар, Дячук, Вивчаренко, Себальос, Малыш, Михавко; Полузащитники: Буяльский, Андриевский, Караваев, Ярмоленко, Шапаренко, Кабаев, Волошин, Диалло, Царенко, Бражко, Пихаленок, Лонвейк;

Буяльский, Андриевский, Караваев, Ярмоленко, Шапаренко, Кабаев, Волошин, Диалло, Царенко, Бражко, Пихаленок, Лонвейк; Нападающие: Супряга, Ванат, Пономаренко.

Как известно, в первом матче, который состоялся в польском Люблине, «Динамо» обыграло «Партизан» со счетом 6:2.

Ответный поединок «Партизан» – «Динамо» состоится в среду, 31 июля, начало - в 21:00 по киевскому времени.