Футбол для молодых. Почему на Олимпиаде есть возрастной ценз в 23 года

Если вы отлично знаете историю футбольных турниров на Олимпийских играх, а также ключевые требования к участникам соревновательного процесса, выдвигаемые на них, то в этом тексте, наверное, для вас не будет ничего нового. Однако если сам по себе заголовок и подзаголовок вызвали у вас хоть малейшую заинтересованность, то позволим уверить – прочитать следующие несколько абзацев будет для вас вовсе не пустой тратой времени.

Как известно, первые Олимпийские игры в современной истории состоялись в 1896 году в греческих Афинах. На этом турнире был сыгран всего один футбольный матч между сборными Дании и Греции (скандинавы выиграли то ли 9:0, то ли 15:0), однако в целом Международный олимпийский комитет (МОК) не признает проведение футбольного турнира на тех играх. По сути, футбол в те времена находился в зачаточном состоянии, во многом из-за чего хотя МОК уже и проводил турниры по этому виду спорта на двух следующих Олимпиадах (1900 и 1904 годов), однако их статус также находится в настоящий момент под своего рода вопросом, так как в ФИФА считают их выставочными. Сама по себе Международная федерация футбола (ФИФА) была основана в 1904 году, по причине чего ее отношение к футбольным турнирам на Олимпиадах 1900 и 1904 годов является соответствующим: мол, какой же там был футбол, если еще не было нас – ключевого регулятора в этом виде спорта.

Первый полноценный футбольный турнир на Олимпийских играх, который признают все заинтересованные организации, был проведен только в 1908 году на играх в Лондоне, и его победителем оказалась команда Великобритании (2:0). Впоследствии интерес к футбольным турнирам на Олимпиадах в мире только нарастал, и популярность этого вида спорта на международной арене побудила ФИФА задуматься о проведении полноценного чемпионата мира, первый розыгрыш которого и состоялся в 1930 году.

1924-й. Сборная Польши накануне матча с венграми в Париже

В отличие от Олимпийских игр, участие в чемпионатах мира по футболу могли принимать и игроки-профессионалы, ведь на Олимпиадах это изначально позволялось делать исключительно спортсменам-любителям. Между МОК и ФИФА даже возникли трения, из-за чего в 1932 году футбольный турнир на играх в Лос-Анджелесе не проводился. Обе организации (особенно ФИФА) очень переживали за конкурентоспособность и привлекательность своих футбольных турниров в глазах зрителей, а со временем – и спонсоров. Возвращение футбола на Олимпиаду после длительных и напряженных дебатов состоялось в 1936-м на играх в нацистской Германии, после чего из-за Второй мировой войны игры ушли на паузу аж до 1948 года…

На тот момент политическая обстановка в Европе всерьез изменилась: ряд стран континента стали относиться к так называемому социалистическому лагерю, то есть оказались в орбите влияния СССР. Это, в частности, Польша, Венгрия, Румыния, Болгария, Чехословакия, Албания, Югославия и Германская Демократическая республика (ГДР). В них активно проводились преобразования и реформы, характерные для СССР и являвшиеся во многом банальной копией того, что принималось и происходило в «стране советов».

В этот же момент в капиталистических странах Запада происходило бурное развитие профессионального футбола. По этой причине разрыв между качеством соревновательных процессов на Олимпийских играх и чемпионатах мира по футболу с каждым турниром становился все более и более заметным. Если на чемпионатах мира неоспоримое преимущество было у стран, где процветал профессиональный футбол, то на Олимпиадах, наоборот, фору получил СССР и страны соцлагеря.

Дело в том, что в СССР и его странах-сателлитах не существовало такой профессии как футболист. Все игроки были де-юре «прикомандированы» к каким-то ведомственным органам (например, Министерству внутренних дел или Министерству обороны) или предприятиям, а де-факто банально спонсировались из государственного бюджета. Это позволяло советским спортсменам и их коллегам, представлявшим страны соцлагеря, обходить ограничение, существовавшее на футбольных турнирах Олимпийских игр, участие в которых могли принимать только любители.

В капиталистических странах уже тогда сформировалась своего рода традиция отправлять на футбольный турнир на Олимпиады молодых игроков, еще не заключивших профессиональные контракты. В результате молодым, а то и вовсе юным, западным спортсменам приходилось соревноваться с ветеранами из стран советского блока. Это изначально ставило команды в неравные условия, и напрямую сказалось на результатах соревнований.

В период с 1948 по 1980 годы 23 комплекта медалей из 28 возможных (в 1972-м сразу две команды получили «бронзовые» награды, сыграв вничью в матче за третье место) на футбольных турнирах Олимпиад были завоеваны странами так называемого советского блока (СССР + соцлагерь). Только Швеции («золото» в 1948 году и «бронза» в 1952 году), Дании («бронза» в 1948 году и «серебро» в 1960 году) и Японии («бронза» в 1968 году) удалось нарушить и без того тотальное доминирование, а то и господство футбольных «псевдолюбителей».

На играх в Лос-Анджелесе, которые состоялись в 1984 году, правила заявки игроков для участия в футбольном турнире были изменены. Это было сделано преднамеренно: с целью положить конец лазейке с «псевдолюбительством», которую активно использовали СССР и страны соцлагеря. На турнир в 1984 году впервые были допущены профессиональные футболисты. Единственный нюанс заключался в том, что ранее они не должны были играть на чемпионатах мира ФИФА. Что правда, последнее ограничение касалось только представителей команд из стран, чьи ассоциации входят в состав УЕФА (Европа) и КОНМЕБОЛ (Южная Америка), а для остальных не действовало.

ФИФА и МОК тогда фактически достигли компромисса, который с одной стороны позволял странам собирать свои сильнейшие команды, но не мог привести к уменьшению популярности чемпионатов мира, ключевую роль на которых традиционно играли именно сборные из Европы и Южной Америки.

В 1988 году правила заявки игроков на футбольный олимпийский турнир также подверглись небольшой корректировке. На этот раз организаторы условились, что к участию допускаются любые европейские и южноамериканские футболисты, которые ранее сыграли менее 90 минут в одном матче на чемпионате мира ФИФА.

Герой Олимпиады-1988 Алексей Михайличенко

С 1992 года на футбольных турнирах, проводимых под эгидой МОК в рамках Олимпийских игр, используются нынешние правила заявки футболистов: каждой сборной-участнице разрешено включать в свой состав исключительно игроков в возрасте до 23 лет, за исключением квоты из трех футболистов, которые могут быть старше, но никак не ограничены прежними выступлениями на чемпионатах мира или еще на каких-либо турнирах, проводимых под эгидой ФИФА, УЕФА, КОНМЕБОЛ и т.п.

Изменения, начатые в 1984 году, привели к тому, что после того лишь дважды футбольные команды из стран так называемого советского блока завоевывали медали на Олимпийских играх. Это удалось сборной Югославии («бронза» в 1984 году) и сборной СССР («золото» в 1988 году).

Затем в Европе опять наступила эпоха масштабных геополитических трансформаций. Развалилась «страна советов», а вместе с ней отошел в историю и так называемый соцлагерь. В 1992 году на играх в Барселоне сборной Польши удалось завоевать «серебро» на футбольном турнире, после чего ни разу и ни одна страна, ранее входившая в состав СССР или соцлагеря, медалей на Олимпиадах в спорте № 1 не завоевывала.

А вот главным «бенефициаром» после изменений 1992 года на футбольных турнирах в рамках Олимпиад поначалу стали африканцы. В частности, в 1992 году «бронзу» добыла команда Ганы, в 1996-м «золото» оказалось в руках Нигерии, а в 2000-м высшие награды увезли вместе с собой футболисты из Камеруна.

Лионель Месси и Серхио Агуэро выиграли Олимпиаду-2008 в Пекине

Впрочем, после того доминирование африканцев достаточно быстро сошло на нет. И сейчас в пору говорить уже о гегемонии команд, представляющих Южную и Центральную Америку: на последних пяти футбольных турнирах в рамках Олимпиад представители этих стран завоевали 9 комплектов медалей из 15 возможных, в том числе все высшие (Аргентина – «золото» 2004 и 2008 годов, Мексика – «золото» в 2012 году, Бразилия – «золото» в 2016 и 2020 годах).