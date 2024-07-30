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Англия
30 июля 2024, 05:36 | Обновлено 30 июля 2024, 06:41
191
0

ЭНДРИК: «В детстве мечтал играть за Реал»

Новичок «сливочных» дал первое интервью в качестве игрока мадридского клуба

30 июля 2024, 05:36 | Обновлено 30 июля 2024, 06:41
191
0
ЭНДРИК: «В детстве мечтал играть за Реал»
Реал Мадрид. Эндрик

После презентации Эндрика как игрока футбольного клуба «Реал Мадрид» бразилец пообщался с клубной пресс-службой.

«Я очень рад быть в Мадриде и познакомиться с «Бернабеу». Я играл здесь однажды, но не как игрок «Реала» . Я рад, что встретил болельщиков и надеюсь, что смогу играть здесь много лет. В детстве это всегда была мечта, и теперь я ее олицетворяю.

Когда я увидел здесь игру Криштиану Роналду, я начал узнавать больше об истории «Реала». Тогда я увидел все Лиги чемпионов, всех исторических игроков «Реала», всех прошедших здесь бразильцев... С детства я мечтал однажды сыграть здесь. Я очень счастлив, и играть на «Бернабеу» будет безумием.

15 европейских кубков — это безумие. Мне удалось увидеть три Лиги чемпионов подряд для Мадрида, они сделали меня очень счастливым, и я надеюсь, что смогу помочь Мадриду выиграть больше Лиг чемпионов.

Президент? Он отличный человек. Он давно в Мадриде и знает историю и силу этого клуба. Он делает все для «Реала». Мне очень нравится, как он работает, и то, как он делает «Реал Мадрид» всегда лучшим. Президент всегда помогает повышать уровень, выигрывать больше трофеев и делать Мадрид сильнее. Я очень рад работать с таким президентом как он.

Я люблю Мадрид. Это город, который мне очень понравился с первого раза, когда я был здесь: климат, город, люди... Кроме того, когда я был на «Бернабеу», который является отличным стадионом, я мог увидеть победу, и я пошел очень счастлив. Я всегда знала, что это моя мечта. Я хотел этого добиться, и теперь, чтобы остаться, я должен оправдать все ожидания.

Я очень спокоен. Семьянин, который любит быть со своей семьей и играть в видеоигры. Так проходит большая часть моей жизни. Я просто хочу повеселиться со своим младшим братом, водить его куда-нибудь, где он развлекается, научить его играть в видеоигры... Даст Бог, он сможет стать теннисистом, поэтому я буду поддерживать его в этом виде спорта.

Я смог сблизиться в национальной сборной с Вини и Родриго. Каждый раз, когда мы были вместе, мы разговаривали, и они рассказывали мне, каким был Мадрид. Вини не очень настаивал, он позволил событиям развиваться. Они говорили со мной о городе, и во время последнего звонка они рассказали мне, какой был Мадрид, тренировки, игры, темп игры... Я очень благодарен за их дружбу и все, что они мне сказали. Я благодарю Вини, Милитао и Родриго за помощь, и я надеюсь, что мы проведем невероятный сезон.

Привет, болельщики. Я готов играть и помогать всем. Вперед, Мадрид!, – сказал Эндрик.

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Сергей Рипьюк Источник: ФК Реал Мадрид
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