30 июля в 18:00 пройдет финальный матч турнира четырех за путевку в УПЛ между командами «Левый Берег» Киев и «Минай».

Решающий поединок состоится на стадионе «Авангард» в Ровно.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

26 июля были сыграны полуфиналы, и в каждом из них понадобились серии пенальти. «Левый Берег» в футбольной лотерее обыграл «Металлист 1925» (1:1, пен. 5:4), а «Минай» оказался удачливее «Эпицентра» (3:3, пен. 5:3).

Победитель турнира четырех получит последнюю путевку в УПЛ, которая появилась после банкротства «Днепра-1».

Левый Берег – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча проводится на телеканале УПЛ-ТБ, который доступен на ОТТ-платформах и в кабельных сетях Киевстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.