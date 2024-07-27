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Турнир четырех
Левый берег
30.07.2024 18:00 - : -
Минай
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
27 июля 2024, 07:32 | Обновлено 27 июля 2024, 08:00
16
0

Левый Берег – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 30 июля в 18:00 видеотрансляцию полуфинала турнира четырех

27 июля 2024, 07:32 | Обновлено 27 июля 2024, 08:00
16
0
Левый Берег – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ. Стадион Авангард Ровно

30 июля в 18:00 пройдет финальный матч турнира четырех за путевку в УПЛ между командами «Левый Берег» Киев и «Минай».

Решающий поединок состоится на стадионе «Авангард» в Ровно.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

26 июля были сыграны полуфиналы, и в каждом из них понадобились серии пенальти. «Левый Берег» в футбольной лотерее обыграл «Металлист 1925» (1:1, пен. 5:4), а «Минай» оказался удачливее «Эпицентра» (3:3, пен. 5:3).

Победитель турнира четырех получит последнюю путевку в УПЛ, которая появилась после банкротства «Днепра-1».

Левый Берег – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча проводится на телеканале УПЛ-ТБ, который доступен на ОТТ-платформах и в кабельных сетях Киевстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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