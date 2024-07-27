Левый Берег – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 30 июля в 18:00 видеотрансляцию полуфинала турнира четырех
30 июля в 18:00 пройдет финальный матч турнира четырех за путевку в УПЛ между командами «Левый Берег» Киев и «Минай».
Решающий поединок состоится на стадионе «Авангард» в Ровно.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
26 июля были сыграны полуфиналы, и в каждом из них понадобились серии пенальти. «Левый Берег» в футбольной лотерее обыграл «Металлист 1925» (1:1, пен. 5:4), а «Минай» оказался удачливее «Эпицентра» (3:3, пен. 5:3).
Победитель турнира четырех получит последнюю путевку в УПЛ, которая появилась после банкротства «Днепра-1».
Левый Берег – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча проводится на телеканале УПЛ-ТБ, который доступен на ОТТ-платформах и в кабельных сетях Киевстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
26 июля в Париже проходит церемония открытия Олимпиады
Игрок хочет продолжить карьеру в MLS