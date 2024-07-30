Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ГВАРДИОЛА: «Матчи с Барсой для меня всегда особенные»
Испания
30 июля 2024, 12:35 | Обновлено 30 июля 2024, 12:50
212
0

ГВАРДИОЛА: «Матчи с Барсой для меня всегда особенные»

Главный тренер «Манчестер Сити» поделился мыслями о предстоящем матче с «Барселоной»

30 июля 2024, 12:35 | Обновлено 30 июля 2024, 12:50
212
0
ГВАРДИОЛА: «Матчи с Барсой для меня всегда особенные»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола поделился мыслями о предстоящем матче с «Барселоной».

«Матчи с «Барсой» для меня всегда особенные. Это клуб, с которым связана вся моя жизнь. Неважно, что это товарищеская игра - для меня всегда честь встречаться с ними на поле. Что касается Левандовски, то он выдающийся футболист. Я работал с ним и хорошо знаю его способности. Однажды он забил пять голов за девять минут.

Я также хотел бы пожелать Флику желаю ему успехов. Он отличный специалист. Его команда в «Баварии» доминировала во всех аспектах. Я встречался с ним и пожелал всего наилучшего. Надеюсь, у него все получится в «Барселоне». Ему понадобится терпение для достижения побед. У «Барсы» всегда будет потенциал».

«Горожане» сыграют товарищескую встречу с каталонским клубом 31 июля. Встреча начнется в 02:00 по киевскому времени.

По теме:
Назван лучший нападающий мира. Звезда сборной Украины на пятом месте
ФОТО. Звездный испанский полузащитник сменил имидж в честь победы на Евро
ЛЕВАНДОВСКИ: «Я уверен, что забью больше, чем в прошлом году»
Жузеп Гвардиола Манчестер Сити Барселона
Алексей Тиньков Источник: AS
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джошуа раскритиковал Фьюри за оскорбления в сторону Усика
Бокс | 30 июля 2024, 08:31 1
Джошуа раскритиковал Фьюри за оскорбления в сторону Усика
Джошуа раскритиковал Фьюри за оскорбления в сторону Усика

Энтони рад, что Тайсон не стал абсолютным чемпионом

Иван ШАРИЙ: «Не вижу смысла разрушать стадион Ворскла в Полтаве»
Футбол | 30 июля 2024, 11:39 0
Иван ШАРИЙ: «Не вижу смысла разрушать стадион Ворскла в Полтаве»
Иван ШАРИЙ: «Не вижу смысла разрушать стадион Ворскла в Полтаве»

Легендарный полтавский футболист высказался на резонансную тему

Динамо назвало трансляторов ответного матча против Партизана
Футбол | 29.07.2024, 17:31
Динамо назвало трансляторов ответного матча против Партизана
Динамо назвало трансляторов ответного матча против Партизана
Анонс Олимпиады на 30 июля. Когда и в каких видах выступят украинцы?
Олимпийские игры | 30.07.2024, 06:23
Анонс Олимпиады на 30 июля. Когда и в каких видах выступят украинцы?
Анонс Олимпиады на 30 июля. Когда и в каких видах выступят украинцы?
Минус одна украинка. Стали известны все участницы 1/8 финала Олимпиады-2024
Олимпийские игры | 30.07.2024, 01:20
Минус одна украинка. Стали известны все участницы 1/8 финала Олимпиады-2024
Минус одна украинка. Стали известны все участницы 1/8 финала Олимпиады-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик назвал бойца, который будет доминировать в супертяжелом весе в будущем
Усик назвал бойца, который будет доминировать в супертяжелом весе в будущем
30.07.2024, 07:05 3
Бокс
Костюк объяснила, как ей удалось обыграть главную сенсацию Уимблдона-2024
Костюк объяснила, как ей удалось обыграть главную сенсацию Уимблдона-2024
28.07.2024, 19:59
Олимпийские игры
Билодид вылетела с ОИ-2024. Дарья проиграла из-за третьего шидо
Билодид вылетела с ОИ-2024. Дарья проиграла из-за третьего шидо
29.07.2024, 13:01 83
Олимпийские игры
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
30.07.2024, 05:19
Футбол
Определен победитель Евро-2024 U19. Они выиграли и взрослый, и юниорский ЧЕ
Определен победитель Евро-2024 U19. Они выиграли и взрослый, и юниорский ЧЕ
28.07.2024, 23:00 3
Футбол
Усик не помог. Ловчинский проиграл нокаутом в первом поединке на Олимпиаде
Усик не помог. Ловчинский проиграл нокаутом в первом поединке на Олимпиаде
29.07.2024, 17:50 17
Олимпийские игры
Неожиданно! Форвард сборной Украины станет игроком победителя еврокубка
Неожиданно! Форвард сборной Украины станет игроком победителя еврокубка
28.07.2024, 21:15 10
Футбол
Известно, сколько Яремчук будет зарабатывать в Греции. Контракт на 4 года
Известно, сколько Яремчук будет зарабатывать в Греции. Контракт на 4 года
29.07.2024, 11:32 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем