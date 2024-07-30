ГВАРДИОЛА: «Матчи с Барсой для меня всегда особенные»

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола поделился мыслями о предстоящем матче с «Барселоной».

«Матчи с «Барсой» для меня всегда особенные. Это клуб, с которым связана вся моя жизнь. Неважно, что это товарищеская игра - для меня всегда честь встречаться с ними на поле. Что касается Левандовски, то он выдающийся футболист. Я работал с ним и хорошо знаю его способности. Однажды он забил пять голов за девять минут.

Я также хотел бы пожелать Флику желаю ему успехов. Он отличный специалист. Его команда в «Баварии» доминировала во всех аспектах. Я встречался с ним и пожелал всего наилучшего. Надеюсь, у него все получится в «Барселоне». Ему понадобится терпение для достижения побед. У «Барсы» всегда будет потенциал».

«Горожане» сыграют товарищескую встречу с каталонским клубом 31 июля. Встреча начнется в 02:00 по киевскому времени.