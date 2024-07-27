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  4. Жузеп ГВАРДИОЛА: «Когда решу уйти из Ман Сити, то я вам скажу: я ухожу»
Англия
27 июля 2024, 17:49 |
230
0

Жузеп ГВАРДИОЛА: «Когда решу уйти из Ман Сити, то я вам скажу: я ухожу»

Тренер не исключает подписание контракта

27 июля 2024, 17:49 |
230
0
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Когда решу уйти из Ман Сити, то я вам скажу: я ухожу»
Sky Sports. Жузеп Гвардиола

Наставник «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола не готов сказать, подпишет ли с клубом новый контракт. Текущий договор именитого тренера завершается через год.

«Когда я решу уйти из «Манчестер Сити», то я вам скажу: я ухожу. Я пока такого не сказал. Посмотрим, что будет дальше. Я не исключаю, что подпишу новый контракт. Я могу остаться, потому что меня все устраивает».

«Точно не останусь еще на 8 лет, это я могу сказать. Потому что клубу и команде нужна свежесть, новые ощущения».

«Так или иначе, у нас успешная команда, мы выигрываем АПЛ, выиграли Лигу чемпионов», — сказал Гвардиола.

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Манчестер Сити Жузеп Гвардиола Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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