Жузеп ГВАРДИОЛА: «Когда решу уйти из Ман Сити, то я вам скажу: я ухожу»
Тренер не исключает подписание контракта
Наставник «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола не готов сказать, подпишет ли с клубом новый контракт. Текущий договор именитого тренера завершается через год.
«Когда я решу уйти из «Манчестер Сити», то я вам скажу: я ухожу. Я пока такого не сказал. Посмотрим, что будет дальше. Я не исключаю, что подпишу новый контракт. Я могу остаться, потому что меня все устраивает».
«Точно не останусь еще на 8 лет, это я могу сказать. Потому что клубу и команде нужна свежесть, новые ощущения».
«Так или иначе, у нас успешная команда, мы выигрываем АПЛ, выиграли Лигу чемпионов», — сказал Гвардиола.
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