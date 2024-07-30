Назван фаворит финала Турнира четырех Левый Берег – Минай

Во вторник, 30 июля, в Ровно на стадионе «Авангард» состоится финальная игра Турнира четырех за право выступать в Украинской Премьер-лиге сезона-2024/2025 между клубами «Левый Берег» Киев и «Минай».

Стартовый свисток в матче прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Победа «Миная» в матче расценивается в 2.57. Ничья в основное время поединка имеет котировку 3.25. На победу «Левого Берега» можно поставить с коэффициентом 2.72.

Напомним, в полуфинальных встречах Турнира четырех «Левый Берег» по пенальти обыграл «Металлист 1925» из Харькова – 5:4 (основное время – 1:1), а «Минай» также в серии 11-метровых ударов оказался сильнее «Эпицентра» из Каменец-Подольского – 5:3 (основное время – 3:3).