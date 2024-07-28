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Лига чемпионов
28 июля 2024, 11:17 | Обновлено 28 июля 2024, 11:22
1216
0

ФОТО. Фанаты Партизана вывесили баннер, напомнив о разгроме от Динамо

Сербские фанаты тяжело пережили избиение их команды в Люблине

28 июля 2024, 11:17 | Обновлено 28 июля 2024, 11:22
1216
0
ФОТО. Фанаты Партизана вывесили баннер, напомнив о разгроме от Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Матеус Салданья

«Партизан» разгромил «Единство» со счетом 4:0 во втором туре сербской Суперлиги, но не смог вернуть расположение боллельжиков после разгромного поражение от «Динамо» во втором раунде квалификации Лиги чемпионов (2:6).

На 27-й минуте встречи чемпионата Неманья Трифунович забил второй мяч и побежал праздновать к гостевой трибуне с болельщиками «Партизана», а те в ответ растянули огромный баннер с надписью: «В Люблине шесть штук — реальная картина вашей работы».

Ответный матч «Партизан» – «Динамо» состоится 31 июля в Белграде без болельщиков.

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Динамо Киев Партизан Белград Владислав Кабаев Динамо - Партизан Лига чемпионов чемпионат Сербии по футболу
Владимир Клепач Источник: Динамо Киев от Шурика
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