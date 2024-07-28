ФОТО. Фанаты Партизана вывесили баннер, напомнив о разгроме от Динамо

«Партизан» разгромил «Единство» со счетом 4:0 во втором туре сербской Суперлиги, но не смог вернуть расположение боллельжиков после разгромного поражение от «Динамо» во втором раунде квалификации Лиги чемпионов (2:6).

На 27-й минуте встречи чемпионата Неманья Трифунович забил второй мяч и побежал праздновать к гостевой трибуне с болельщиками «Партизана», а те в ответ растянули огромный баннер с надписью: «В Люблине шесть штук — реальная картина вашей работы».

Ответный матч «Партизан» – «Динамо» состоится 31 июля в Белграде без болельщиков.