Назван лучший нападающий мира. Звезда сборной Украины на пятом месте

Известный британский портал Score 90 обнародовал рейтинг лучших нападающих мира в 2024 году.

Первое место получил норвежский голеадор «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

Вторую строчку занял новоиспеченный победитель Копа Америка аргентинец Лаутаро Мартинес из миланского «Интера», а топ-3 рейтинга закрыл англичанин Гарри Кейн, который играет за мюнхенскую «Баварию».

Четвертое место рейтинга занял Серу Гирасси из «Штутгарта», а украинский нападающий каталонской «Жироны» Артем Довбик разместился на пятой строчке.

Ранее Score 90 обнародовал рейтинг лучших вратарей мира в 2024 году.

Рейтинг лучших нападающих мира по версии Score 90 в 2024 году