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30 июля 2024, 00:05 |
1433
0

Назван лучший нападающий мира. Звезда сборной Украины на пятом месте

Наибольшее признание получил Эрлинг Холанд

30 июля 2024, 00:05 |
1433
0
Назван лучший нападающий мира. Звезда сборной Украины на пятом месте
Goal.com. Эрлинг Холанд и Артем Довбик

Известный британский портал Score 90 обнародовал рейтинг лучших нападающих мира в 2024 году.

Первое место получил норвежский голеадор «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

Вторую строчку занял новоиспеченный победитель Копа Америка аргентинец Лаутаро Мартинес из миланского «Интера», а топ-3 рейтинга закрыл англичанин Гарри Кейн, который играет за мюнхенскую «Баварию».

Четвертое место рейтинга занял Серу Гирасси из «Штутгарта», а украинский нападающий каталонской «Жироны» Артем Довбик разместился на пятой строчке.

Ранее Score 90 обнародовал рейтинг лучших вратарей мира в 2024 году.

Рейтинг лучших нападающих мира по версии Score 90 в 2024 году

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Эрлинг Холанд Лаутаро Мартинес Серу Гирасси Артем Довбик Гарри Кейн Манчестер Сити Бавария Интер Милан Жирона Штутгарт рейтинг
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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