Назван лучший вратарь мира. Открытие Евро-2024 – на втором месте

Известный британский портал Score 90 обнародовал рейтинг лучших вратарей мира в 2024 году.

Первое место получил чемпион мира Эмилиано Мартинес из «Астон Виллы», который недавно торжествовал со сборной Аргентины на Копа Америка 2024.

Грузинский вратарь «Валенсии» Гиорги Мамардашвили, который стал одним из главных открытий Евро-2024, занял вторую строчку, а чемпион Европы испанец Унаи Симон из «Атлетика» закрыл топ-3 рейтинга.

Четвертую строчку списка занял бразильский вратарь «Ливерпуля» Алиссон, а пятым идет Грегор Кобель, который играет за дортмундскую «Боруссию».

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Рейтинг лучших вратарей мира по версии Score 90.