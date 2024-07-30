Руслан КОСТИШИН: «На Аргентину также будет давить результат»

30 июля в заключительном матче группового турнира Игр-2024 во Франции олимпийская сборная Украины по футболу встретится с Аргентиной.

Известный в прошлом футболист, а затем успешный тренер Руслан Костышин в разговоре с корреспондентом Sport.ua поделился своими ожиданиями от сегодняшнего противостояния и сделал прогноз:

– После поражения в стартовом поединке от Ирака наша сборная оказалась в затруднительном положении. Все напоминало развитие событий на недавнем Евро-2024 в Германии, когда национальная сборная Украины уступила неожиданно румынам. К счастью, выигрыш в драматичном противостоянии у Марокко, вернул интригу и подопечные Руслана Ротаня еще сохраняют шансы пробиться в следующий раунд.

– Тогда чем наши ребята сегодня могут удивить аргентинцев, которых даже руководитель украинской сборной Руслан Ротань, назвал фаворитами?

– Тем, что сумеют все 90 минут сыграть в свой футбол. Имею в виду игру первым номером, с качественным контролем мяча, использованием всей ширины поля. В первых двух поединках были перепады в игре, особенно после того, как наши оппоненты выравнивали положение.

Складывается впечатление, что нашим ребятам еще не хватает умения играть по счету.

– А ведь сегодня украинцам нужна только победа.

– Убежден, что именно этот фактор должен мотивировать подопечных Руслана Ротаня сыграть на одном дыхании. Сил и умения должно хватить.

Кстати, надо учесть то, что результат будет давить и на аргентинцев. В их составе есть несколько чемпионов мира и если они досрочно сойдут с дистанции, то это признают провалом. Поэтому определенное напряжение будет и в их рядах.

– Многие эксперты утверждали, что в поединке с марокканцами Фортуна значительно чаще улыбалась украинцам. По вашему мнению, не исчерпали ли наши ребята весь лимит везения в этом матче?

– На эту тему можно долго дискутировать. Ведь тогда можно вспомнить поединок с Ираком, где украинцы не заслуживали поражения. Поэтому очень хочется, чтобы сегодня украинцы не только переиграли аргентинцев по игре, но и удача также была на их стороне.

– Отсутствие дисквалифицированного Владимира Салюка сильно будет ощущаться?

– Не думаю, потому что Салюк не относится к непроходимым защитникам. Хотя потеря каждого игрока основного состава создает определенные проблемы.

– Тогда напоследок сделайте прогноз на сегодняшний поединок.

– У нашего тренерского штаба было достаточно времени, чтобы скрупулезно изучить игру аргентинцев и будет сделана правильная установка: умело выходить из-под высокого прессинга латиноамериканцев, пытаться усложнять им жизнь разрезными передачами, активностью на флангах. Я верю в наших ребят и ставлю на их победу – 2:1.

Ранее своими ожиданиями от матча олимпийской сборной Украины в групповом турнире Олимпиады-2024 с Аргентиной поделился бывший игрок украинской национальной сборной Владимир Шаран.