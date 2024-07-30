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Молодежные турниры
30 июля 2024, 13:15 | Обновлено 30 июля 2024, 13:18
652
0

Владимир ШАРАН: «Украине будет трудно противодействовать Аргентине»

Для украинцев на Олимпиаде эта игра – «Пан или пропал»

30 июля 2024, 13:15 | Обновлено 30 июля 2024, 13:18
652
0
Владимир ШАРАН: «Украине будет трудно противодействовать Аргентине»
УПЛ. Владимир Шаран

Своими ожиданиями от третьего, заключительного матча олимпийской сборной Украины в групповом турнире Олмипиады-2024 с Аргентиной с корреспондентом Sport.ua поделился бывший игрок нашей национальной сборной Владимир Шаран:

– Конечно, все мы будем болеть и переживать за олимпийскую сборную Украины. Ведь на этом турнире наша команда моментами демонстрировала довольно приличный футбол, особенно в первом тайме с марокканцами. Видел я и игру Аргентины, которая в сегодняшнем матче считается фаворитом.

Безусловно, в стремлении к победе нашим футболистам будет трудно противодействовать этой сборной. Но шанс всегда есть - и надо верить в него. Чего не хватает украинской команде? Наши ребята все правильно выполняют как тактически, так и технически. Контроль мяча есть, вот только в завершающей стадии не хватает острых передач. По моему мнению, не хватает также большей силовой борьбы - то, что я увидел в поединке с Марокко. Все же марокканцы в силовой борьбе были лучше наших футболистов. И когда добавили в скорости, то несмотря на то, что было очень трудно, удалось выдержать и забить победный мяч. Из того, что я увидел, могу сказать, что Аргентина тоже играет в таком стиле. Во втором тайме матча с марокканцами аргентинская команда включила максимальные скорости и создавала немало возможностей для того, чтобы сравнять счет. Один мяч забили и еще могли забить. Но, к большому сожалению, аргентинцы проиграли тот поединок. И все же я не открою Америку, если скажу, что Аргентина сильнее Марокко. Но как бы там ни было, а будем ждать, надеяться и верить, что все у сборной Украины будет хорошо. В футболе ведь всякое бывает. Главное, чтобы не было пенальти. Болеем за Украину, – рассказал Шаран.

Ранее мы сообщали о турнирных раскладах для сборной Украины перед игрой против Аргентины.

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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