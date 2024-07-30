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Украина. Премьер лига
30 июля 2024, 10:35 | Обновлено 30 июля 2024, 10:58
877
0

В расположении Руха появились два нападающих-легионера

В то же время команда завершает подготовку к сезону без группы футболистов

30 июля 2024, 10:35 | Обновлено 30 июля 2024, 10:58
877
0
В расположении Руха появились два нападающих-легионера
ФК Рух Львов. Виталий Пономарев

Как стало известно Sport.ua, на просмотре во львовской команде находятся два потенциальных новичка из-за рубежа. Но это не те легионеры, приезд которых анонсировал главный тренер Виталий Пономарев на зарубежный этап подготовки в Словению.

По информации нашего источника оба – нападающие. Одному из них 21 год, он из Бразилии и проходит смотрины в основной команде. Другому 18 лет, он из Сьерра-Леоне и если произведет впечатление, то будет заявлен за второлиговый «Рух-2».

Возможно, кто-то из них сыграет в последнем спарринге львовян – 3 августа с одной из любительских команд.

В то же время главный тренер «Руха» Виталий Пономарев на заключительном этапе подготовки к сезону не может рассчитывать на целую группу футболистов. На Играх-2024 во Франции за олимпийскую сборную Украины выступают Алексей Сыч, Игорь Краснопир и Олег Федор, а в клубном лазарете находятся Евгений Пастух, Роман Дидык, Юрий Климчук, Марко Сапуга и легионеры Таллес и Плюман.

Быстрее всех должен вернуться в строй стоппер Дидык, который планирует восстановиться от повреждения еще до стартового календарного поединка львовян в чемпионате УПЛ.

Ранее мы сообщали, что «Рух», который вернулся в Украину после сбора в Словении, провел контрольный матч против команды Первой лиги Агробизнес. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу львовской команды.

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Рух Львов Украинская Премьер-лига инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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